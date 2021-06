Wiesloch. (hds) Der Minikreisel nahe Merian-Grundschule und Winzerkeller in Wiesloch wird wieder entfernt. Erst im April dieses Jahres war er direkt hinter der Brücke über die Südtangente im dortigen Kreuzungsbereich aufgebracht worden (die RNZ berichtete). Die Arbeiten finden allerdings wohl erst Ende Juli statt.

"Wir haben uns die Kritik zu Herzen genommen", berichtete Oberbürgermeister Dirk Elkemann in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Entscheidender dürfte jedoch gewesen sein, dass eine neue Situation eingetreten ist.

"Wir haben von Polizei und Verkehrsbehörde die Auflage bekommen, den kleinen Kreisel nunmehr als ,echten Kreisel’ auszuweisen. Dies hätte bedeutet, die entsprechenden Schilder, acht an der Zahl, aufstellen zu müssen, um so die Vorfahrt an den jeweiligen Ein- und Ausfahrten zu regeln", informierte Anja Dahner vom städtischen Tiefbauamt. Dies wäre dann tatsächlich ein echter "Schildbürgerstreich" im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Mit ähnlichen Kommentaren war die Maßnahme bereits im April in den sozialen Medien kommentiert worden.

Zur Historie: Der kleine Kreisel beruht auf einem Beschluss des Gemeinderats aus dem Januar 2019. Damals waren Wünsche unter anderem von der Merian-Grundschule und dem benachbarten Postillion-Kindergarten vorgetragen worden, bessere Wendemöglichkeiten für all jene Eltern zu schaffen, die dort ihre Kinder hinbringen oder abholen. Zunächst war eine schräge Anordnung der zusätzlich geschaffenen Parkplätze von Verwaltungsseite vorgeschlagen worden, der Gemeinderat sprach sich jedoch für Senkrechtparkplätze aus.

Das Problem: Beim Ausparken, so wurde festgestellt, kam es oft mangels Übersichtlichkeit zu heiklen Situationen – daher wurde der kleine Kreisel realisiert. Anfänglich seien, so Dahner, sowohl Polizei als auch Verkehrsbehörde mit dem "unechten Kreisel" einverstanden gewesen, also mit der Regelung rechts vor links (in einem "echten Kreisel" haben die darin Fahrenden Vorfahrt).

Nunmehr aber wurde die Lage neu überdacht, sicherlich auch wegen der unsicheren Situation. Da Polizei und Verkehrsbehörde sich festgelegt haben, muss die Stadt reagieren. Die Möglichkeit, den bisherigen Kreisel als Wendemöglichkeit für die Rückfahrt in die Stadt zu nutzen, entfällt also. Bis dahin gilt nach wie vor "Rechts vor Links" im dortigen Bereich.