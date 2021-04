Wiesloch/Stuttgart. (obit) Eine Veränderung des Wahlrechts auf ein Alter ab 16 Jahre, Fokus auf Klimaschutz, Innere Sicherheit: Noch steht der Koalitionsvertrag zwischen den Grünen und der CDU für die künftige Landesregierung nicht fest. Dennoch wurden am gestrigen Donnerstag erste Eckpunkte bei einer Pressekonferenz von Vertretern der Parteien bekannt gegeben. "Unser Landesparlament soll noch deutlicher ein Spiegelbild der Gesellschaft werden", sagte der Grünen-Fraktionschef Oliver Hildenbrand beim SWR. "Mit mehr Frauen, mehr jungen Menschen, mit mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte."

Zwei Abgeordnete stellt auch der Wahlkreis Wiesloch für das neue Parlament, das im Mai vereidigt und dann seinen Dienst antreten wird: Norbert Knopf (Grüne) und Christiane Staab (CDU). Staab, ehemalige Bürgermeisterin Walldorfs, ist Teil der Verhandlungsgruppe beider Fraktionen. Über was hinter verschlossenen Türen in Stuttgart gesprochen wird, darf sie aufgrund interner Regelungen aber nicht sprechen. Die Kommunikation laufe über die Verhandlungsführer.

Eine Wasserstandsmeldung gibt auch Knopf nicht ab. "Wir sind zu stillschweigen verpflichtet", so der St. Leon-Roter, der nicht zur Verhandlungsrunde zählt. Mehrere Punkte des Sondierungspapieres seiner Partei seien ihm wichtig. Dazu zähle der Klimaschutz oder der Ausbau des Nahverkehrs. Der möglichen Verjüngung des Wahlrechts auf 16 Jahre misst er eine große Bedeutung zu: "Um jüngere Menschen in politische Prozesse einzubinden", erklärt der Grünen-Politiker.

In welchen Ausschüssen er ab der neuen Legislatur mitwirken wird, steht noch nicht fest. Das sei abhängig vom Koalitionsvertrag. Persönlich würde Knopf, der beruflich bei einer Krankenkasse für die Abrechnungen mit Krankenhäusern zuständig war, gerne im Gesundheitssektor bleiben. Auch Verkehr und Finanzen könne er sich vorstellen. Knopf stellt, obwohl der neue Landtag seine Arbeit noch nicht formell aufgenommen hat, schon eine Steigerung bei Anfragen fest. Ein festes Wahlkreisbüro hat er für seine kommende Arbeit in der Region noch nicht. Damit wolle er wegen der Pandemie noch warten. Vorstellen könne sich der Grünen-Politiker aber ein sogenanntes Co-Working-Space, also wechselnde Büroräume, die man sich mit anderen Unternehmen teilt: "Das ist eine Option, um an verschiedenen Orten präsent zu sein."