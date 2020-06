Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Der Ansturm blieb, und das hatten die Verantwortlichen auch so erwartet, bei der "Späteröffnung" des "Wietalbads" aus. Rund 100 Badegäste hatten sich zur ersten Schicht am Donnerstag eingefunden, pünktlich um neun Uhr wurde geöffnet und es war reichlich Platz in den Becken und erst recht auf den Liegewiesen. Das Thermometer zeigte bereits 23 Grad und Oberbürgermeister Dirk Elkemann ließ es sich nicht nehmen, den ersten beiden Besuchern – Elmira Bavlekomova und Wolfgang Durcak –, unterstützt vom Leiter der Stadtwerke, Rüdiger Kleemann, ein kleines Willkommenspräsent zu überreichen. Elkemann selbst sprang später in das Olympiabecken, um einige Bahnen zu schwimmen. Bei der Eröffnung waren zumindest am Vormittag all jene im "Wietalbad", die sich ausschließlich dem Schwimmen widmeten, somit blieb viel Platz auf den großen Liegeflächen.

"Klar, morgens ist es noch ruhig, viele sind arbeiten und die Kinder und Jugendlichen zumeist noch in der Schule", sagte Bade-Betriebsleiter Björn Erhard, der gemeinsam mit seinem Team zwischen neun und 20 Uhr täglich für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Ein paar Stunden später präsentierte sich das Bild verändert, denn ab 13 Uhr kamen dann doch mehr Besucher und am Abend, in der dritten Schicht, war es fast "ausverkauft". Für den heutigen Freitag sieht es ähnlich aus, auch da sind die Abendstunden gut frequentiert. "Wir testen das jetzt mal eine Zeit lang aus, um dann zu entscheiden, ob wir bei den von uns festgelegten Besucherzahlen bleiben oder leichte Veränderungen vornehmen", so Kleemann, der das Konzept für die Eröffnung unlängst im Ausschuss für Technik und Umwelt vorgestellt hatte und das dort einstimmig verabschiedet wurde.

Seine Reservierung muss man an der Kasse ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorzeigen.

Nun hoffen alle, dass die Gäste die am Eingang aufgelisteten Regeln auch einhalten. "Davon hängt es ab, wie wir reagieren werden", kündigte der Leiter der Stadtwerke an. Wie überall ist ein Besuch des Freibades zunächst online anzumelden, auf den Internetseiten der Stadt und der Stadtwerke wurde eigens dafür ein Anmeldeformular eingerichtet. Dort trägt man sich für einen bestimmten Tag und für einen der drei Zeiträume ein, druckt die Bestätigung aus und bringt diese dann mit an die Kasse – oder zeigt den entsprechenden Barcode auf dem Smartphone vor. Außerdem kann man im Internet erkennen, wann das Bad bereits fast ausgebucht ist oder wann noch freie Kapazitäten vorhanden sind. Im Eingangsbereich, also beim "Anstehen", und an der Kasse besteht Maskenpflicht, ebenso beim Gang zu den Toiletten und im Umkleidebereich.

Zu Engpässen kam es am gestrigen Start – zumindest am Morgen – nicht. Die Liegewiesen präsentierten sich im satten Grün, in den Becken wurden mit Disziplin und Abstand die Bahnen gezogen und selbst die aufgestellten Liegen boten genügend Platz. Über den Eintrittspreis, fünf Euro für drei Stunden, wurde kaum gemeckert, wichtig sei es, dass Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre kostenlos das Bad besuchen könnten, war von den ersten Besuchern zu hören. Für das kommende Wochenende ist noch genügend Platz auf den Listen, eine Ursache dafür dürften die Wetterprognosen sein, die zumindest für den Samstag heftige Gewitter ankündigen.