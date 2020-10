Von Karin Katzenberger-Ruf

Wiesloch. "Ich habe eine Aufgabe für euch. Schaut mal, was auf der gemähten Wiese wieder so alles blüht und legt dann, was ihr pflückt, auf dieses Tuch, damit wir die Pflanzen bestimmen können", lautet die Ansage von Volker Violet. Es ist Sonntagvormittag, der Experte vom Naturschutzbund (Nabu) Heidelberg freut sich über das große Interesse an der botanischen Exkursion entlang des Bergbau-Rundwanderwegs in Wiesloch.

Auf dem Weg zu Station 3 am Schafbuckel hat die Gruppe bereits die Gärten entlang des Leimbachs bewundert, wo Zierpflanzen wie die Wunderblume oder Stachelgurke gedeihen. Nach Blumen und Gräsern sucht sie aber erst auf besagtem Buckel, nicht ohne zuvor den beeindruckenden Blick auf die Rheinebene genossen zu haben. Zwischen Leinkraut, Labkraut, rundblättriger Glockenblume, Karthäuser Nelke, Schafgarbe, wilder Möhre, Wegwarte und Wiesenklee ist die Ausbeute mit über 20 Pflanzen recht hoch.

Am Wegesrand wachsen viele unterschiedliche Pflanzen, in diesem kleinen Strauch finden sich 20 Arten. Foto: Kaz

Volker Violet fügt alles zu einem bunten Strauß zusammen. Ein paar Blätter Oregano sind auch dabei. Der deutsche Name der Gewürzpflanze laute Dorst, ist von Violet zu erfahren. So ein Sträußchen einfach liegen lassen? Geht gar nicht. Birgit Riedel nimmt es mit auf den Weg, auch wenn sie jetzt keine Hand mehr zum Fotografieren frei hat. Dabei wäre das "Pfaffenhütchen an abgestorbenem Birnbaum" am Kobelsberg ein interessantes Motiv gewesen.

Das Totholz ist ein guter Unterschlupf für Insekten, der Strauch wuchs nahe am Stamm des Obstbaums und nun sieht das aus, als hätten die beiden eine Lebensgemeinschaft gebildet – Symbiose nennt man das in der Biologie. Nebenbei bemerkt kam das Pfaffenhütchen zu seinem Namen, weil seine roten Früchte aussehen wie ein Birett und damit wie die Kopfbedeckung eines Kardinals.

Vom Rand der Streuobstwiese geht es weiter über einen Höhen- und durch einen Hohlweg. Dazwischen genießt die Gruppe einmal mehr den beeindruckenden Ausblick bis hinüber in die Südpfalz – und manche glauben, in den dortigen Bergen den Trifels zu erkennen. Derweil sind am Himmel auch zwei Rotmilane zu sehen, die dort ihre Kreise ziehen. An Station 13 des Bergbau- Rundwanderwegs wird der Blick wiederum auf den Steinbruch Hessler gelenkt, der seit 1881 in Betrieb ist und in dem das Material zur Produktion von Putz-, Mauer- und Düngerkalk gewonnen wird. "Dort brüten aber auch Uhus" weiß Volker Violet.

Der Weg führt auch am ehemaligen Eingang zum Friedrichstollen vorbei. Foto: Kaz

Der Wanderweg ist rund 5,6 Kilometer lang und nur durch Pfähle als Wegweiser markiert. Sie stehen dort, wo sich einst Stollen oder Luftschächte befanden. Der Weg führt durch ein Gelände, das vermutlich schon seit der Keltenzeit als Bergwerk genutzt wurde. Der Abbau von Bleiglanz zur Gewinnung von Silber ist vom 9. bis 13. Jahrhundert nachgewiesen, um Zinkminerale ging es vom 15. bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Dass das Geschäft nicht immer gewinnbringend war, Stollen deshalb stillgelegt und Versuchsschächte nicht weiter vorangetrieben wurden, ist nochmals eine andere Geschichte.

Genau wie die vorübergehende Wiederbelebung des Bergbaus während der beiden Weltkriege. Doch der Bergbau in Wiesloch sorgte auch für mit Schwermetallen belastete Böden, auf denen kein Gemüse angebaut werden darf. Also Hände weg vom Meerrettich, der dort wild wächst! Bei der botanischen Wanderung macht Volker Violet auch auf einen großen Acker aufmerksam, auf dem die Blätter von Rettichen für die Gründüngung sorgen sollen. Der Weg führt an einem Luzernenfeld vorbei. Das Grünzeug dient als Futterpflanze.

Ab Station 13 geht es nur noch bergab durch den sogenannten "Schlangengrund" und Richtung Altwiesloch. Der von Dr. Ludwig Hildebrandt erarbeitete Rundwanderweg mit insgesamt 20 Stationen ist kein leichtes Pflaster. Wer ihn erkunden will, sollte sich zur Orientierung im Rathaus den handlichen Faltplan besorgen.