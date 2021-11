Von Sophia Stoye

Wiesloch. Wenn Regine Heneka den Gerichtssaal betritt, trägt die Direktorin des Wieslocher Amtsgerichts oft einen Stapel Akten mit sich. Das wird sich jetzt ändern, denn alles, was ab dem 8. Dezember im Amtsgericht der Weinstadt eingeht, wird nur noch elektronisch erfasst: Die Papierakten in der Hand werden zu Laptops auf dem Tisch.

"Mit der Einführung der elektronischen Akte geht das Amtsgericht Wiesloch einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zu einem modernen und zukunftsfähigen Gericht", heißt es in einer Pressemitteilung. Die sogenannte "E-Akte" werde allerdings nur in den Bereichen der Zivil-, Familien-, Nachlass- und Betreuungssachen eingeführt. "Das sind fast alle Rechtsbereiche", sagt Heneka im RNZ-Gespräch, lediglich die Strafverfahren blieben erst mal ohne, so die Direktorin. Das Land sei da schon dran, brauche aber noch etwas Zeit. Ab dem 1. Januar 2022 sind auch Anwälte, Behörden oder Körperschaften öffentlichen Rechts dazu verpflichtet, Schriftsätze ausschließlich elektronisch einzureichen und zu empfangen, so Heneka.

Für das Wieslocher Amtsgericht ist der 8. Dezember der Stichtag: Alle Dokumente, die bis dahin eingehen, werden in einer Papierakte angelegt. Alles danach wird elektronisch. "Das bedeutet das Ende von sperrigen Aktenschränken und hohen Aktenbergen", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch Briefe oder Dokumente aus Papier, die beispielsweise postalisch oder per Fax an das Gericht gesendet werden, müssen dann eingescannt werden.

"Ich gehe am Anfang von einem großen Scanaufwand aus, der hoffentlich weniger wird", so Heneka. Denn gerade bei Verfahren am Amtsgericht gebe es einige Privatparteien, die viele Papier-Dokumente einreichen würden. Zudem müssten auch die Altverfahren Schritt für Schritt digitalisiert werden. Bis das alles erledigt ist, dauere es eineinhalb bis zwei Jahre, vermutet die Direktorin. "Wir scannen aber nicht alle Akten ein, das wären teilweise tausende Seiten." Ob die E-Akte Arbeitszeit einsparen wird, kann Heneka jetzt noch nicht beurteilen. "Aber ich glaube, wir werden erst mal mehr Zeit brauchen", sagt die Richterin, die befürchtet, der Aufwand werde höher als erwartet: "Ich sehe die Scanarbeit momentan als unheimlichen Berg an Arbeit."

Dafür werde man etwas Papier einsparen können und "das Aktensuchen fällt weg", berichtet Heneka. Jeder Mitarbeiter könne zeitgleich von überall an einer Akte arbeiten. "Hoffentlich ist auch die Performance gut", sagt die Richterin in Bezug auf die Geschwindigkeit der Datenübertragung.

Der Ablauf eines Gerichtstermins bleibe aber gleich: "Das Kerngeschäft, dass man zusammensitzt und etwas bespricht, wird sich ja allein durch die Einführung der E-Akte nicht ändern", so Heneka. Aber statt ein Dokument in den Papierakten zu suchen, gehe das nun eben elektronisch. Außerdem sind mit der Umstellung auch die Übermittlungswege innerhalb des Gerichts und zu den Anwälten deutlich kürzer und schneller.

Für die Bevölkerung ändert sich der Richterin zufolge mit Umstellung auf die E-Akte zunächst nichts. Schriftsätze könnten weiterhin normal eingereicht werden, das Gericht übernimmt dann die Übertragung in die E-Akte. Aber auch Bürger haben die Möglichkeit, Dokumente direkt elektronisch einzureichen. "Dafür muss man erst ein De-Mail-Postfach einrichten", informiert Heneka, "das lohnt sich aber erst, wenn man öfter etwas mit dem Gericht zu tun hat". De-Mails sind eine besonders gut gesicherte Übertragungsmethode, einfache E-Mails reichen nicht aus. Weitere Informationen finden Interessierte unter ejustice-bw.justiz-bw.de.

Während die Amtsgerichte in Heidelberg oder Sinsheim bereits in den vergangenen zwei Monaten auf die E-Akte umgestiegen sind, ist Wiesloch das letzte im Sprengel, das noch vor der Umstellung steht. Heneka zufolge führt das Landgericht Heidelberg bei den Zivilsachen schon länger E-Akten, "aber da ist es auch immer ein Anwaltsprozess", so die Richterin. Deshalb habe sie auch keinen Vergleich, wie sich die E-Akte auf den Arbeitsalltag auswirken wird. "Für uns ist das alles noch graue Theorie."

Zwar wurden und werden Heneka und ihre Mitarbeiter derzeit geschult, aber: "Es muss sich vieles erst einüben, vielleicht werden wir in einem Vierteljahr auch noch mal etwas ändern."

Potenzielle Cyberangriffe auf das elektronische System kann Heneka nicht ausschließen: "Absolute Sicherheit hat man natürlich nie", so die Direktorin. "Aber ich hoffe auf die Justiz, dass sie das gut abgesichert hat."