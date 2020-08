Wiesloch. (hds) Marodes Holz sorgte am Donnerstag in den frühen Nachmittagsstunden für einen Schreckmoment bei der Bushaltestelle am Schillerpark. Ein Balken, der die Dach-Holzkonstruktion stützte, gab nach und das Dach sackte ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach Alarmierung des städtischen Bauhofes wurde die Gefahrenstelle unverzüglich gesperrt. Am Freitag wurde dann die Konstruktion komplett abmontiert. Trotz regelmäßiger Überprüfungen (vor vier Wochen fand die jährliche Kontrolle statt) könne, so die Stadt, das jeweilige Ausmaß eines Schadens an einem Objekt nicht immer mit hundertprozentiger Sicherheit eingeschätzt werden, zumal der Schadensfall an einer nicht einsehbaren Stelle aufgetreten sei.

Die Bushaltestelle am Schillerpark stand bereits längere Zeit unter besonderer Beobachtung und sollte in den Sommerferien saniert werden. Dass sich das Holz (aus den 80er Jahren) in solch schlechten Zustand befand, sei jedoch nicht ersichtlich gewesen.

Die Haltestelle wurde nun provisorisch hergerichtet: So sind für die wartenden Fahrgäste genügend Sitzplätze mitsamt einer Überdachung vorhanden. Für die kommenden Jahre ist in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Wiesloch ein barrierefreier Ausbau dieser und anderer Haltestelle vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird die Infrastruktur (Überdachung, Sitzmöglichkeiten und Fahrradabstellanlage) an der Schillerstraße komplett erneuert.