Von Timo Teufert

Wiesloch. Bei der vergangenen Landtagswahl im März 2016 konnte der Amtsinhaber Karl Klein (CDU) sein Direktmandat mit einem hauchdünnen Vorsprung gegen Kai Schmidt-Eisenlohr (Grüne) verteidigen. In diesem Jahr hat sein Parteikollege Norbert Knopf aus St. Leon-Rot die Walldorfer Bürgermeisterin Christiane Staab klar hinter sich gelassen und damit das Direktmandat für die Grünen erlangt. Mit 1897 Stimmen Vorsprung beendete der 53-Jährige damit die CDU-Vorherrschaft im Wahlkreis Wiesloch. Die Christdemokraten hatten den Wahlkreis – seit er 1992 eingerichtet wurde – immer direkt gewonnen. Ob Staab über ein Zweitmandat in den Landtag einziehen kann, stand gestern bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Besonders stark war der Sozialversicherungsangestellte in Wiesloch und Rauenberg sowie in Nußloch, Sandhausen und Leimen, die ebenfalls zum Wahlkreis gehören: Dort knackte Knopf überall die 30-Prozent-Marke. In zwei Wieslocher Briefwahlbezirken und in einem Wahllokal in der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule erreichte Knopf über 38 Prozent.

Das wurde nur vom Wahlbezirk Leimen-Schlossbergschule getoppt, in dem er knapp 42 Prozent erzielte. "Ich bin erleichtert, dass das Ergebnis am Ende doch so klar geworden ist", sagte Knopf im RNZ-Gespräch. Die Freude über das Mandat sei groß, zumal auch der Wahlkreis Sinsheim wieder direkt an die Grünen ging. Per Online-Konferenz feierte man das Abschneiden und verfolgte zusammen den Wahlabend.

Nicht erwartet hätte Knopf den knappen Ausgang der Wahl in Walldorf: In der Stadt, in der Christiane Staab seit elf Jahren Bürgermeisterin ist, konnte die 52-Jährige am Ende 61 Stimmen mehr für sich verbuchen als Knopf. Als Gemeinden konnte Staab zudem Dielheim (mit 1546 Stimmen), Mühlhausen (mit 1255 Stimmen) und St. Leon-Rot (mit 2003 Stimmen) für sich verbuchen. Knopf lag in seinem Heimatort nur in zwei Wahlbezirken vorne: In der Sporthalle der Mönchsbergschule und in einem der zwei Briefwahlbezirke. Staab lag in der Doppelgemeinde am Ende mit 181 Stimmen vor ihrem Mitbewerber. "Ich habe mich immer klar gegen die Umgehungsstraße und für den Klimaschutz ausgesprochen", sagte Knopf. Mit solch einer klaren Haltung sei es klar, dass einen nicht alle wählten.

Den Wahlabend verbrachte Staab mit ihrer Familie und verfolgte die Auszählung im Internet. "Die Stimmung war schon etwas gedämpft", berichtet die Bürgermeisterin. Auch wenn ihr Ergebnis ein Stück über dem Landesergebnis liege. Sie habe eigentlich ein gutes Gefühl vor der Wahl gehabt: "Ich habe einen engagierten Wahlkampf gemacht, war trotz Corona draußen und habe für meine Konzepte und Ideen geworben", so Staab. Doch sei sie damit offenbar nicht durchgedrungen. Zumal der Wahlkampf insgesamt auf die Spitzenkandidaten zugeschnitten gewesen sei: "Und alles, was in der Regierung nicht gut gelaufen ist, wurde Susanne Eisenmann angelastet", sagt Staab.

Die SPD-Kandidatin Andrea Schröder-Ritzrau konnte hingegen in ihrer Heimatstadt Walldorf (16,67 Prozent), Wiesloch (13,21 Prozent) und Dielheim (11,1 Prozent) sowie in Nußloch, Leimen und Sandhausen Ergebnisse über dem Landesergebnis ihrer Partei (11,1 Prozent bei Redaktionsschluss) erzielen. Allerdings blieb sie in den anderen Kommunen unter diesem Ergebnis. In St. Leon-Rot erreichte sie nur 8,27 Prozent. "Ich bin froh, dass wir drittstärkste Kraft im Land geworden sind. Das ist ein guter Ausgangspunkt, um Einfluss zu nehmen", sagte Schröder-Ritzrau. Ihr persönliches Ergebnis spiegele wieder, dass sie in der Region verankert sei: "Trotz leichter Verluste im Land habe ich mein Ergebnis gehalten", freute sich Schröder-Ritzrau.

Der Wieslocher FDP-Stadtrat Thorsten Krings kam mit 11,04 Prozent nur in Nußloch über das Landesergebnis seiner Partei. In allen anderen Orten blieb er unter der Zehn-Prozent-Marke. In Mühlhausen erreichte er nur 8,15 Prozent.