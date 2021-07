Wiesloch. (hds) Zu Wochenbeginn wurden in der Straße "Zur Tuchbleiche" in Wiesloch die letzten Bodenwellen entfernt. Wie die RNZ berichtete, wird während der Arbeiten in der unteren Hauptstraße, die erst 2022 beginnen, der Verkehr über die Tuchbleiche umgeleitet. Die Arbeiten mussten umgesetzt werden, obwohl sich in der Hauptstraße vor Februar oder März 2022 nichts tun wird, da sich kein Unternehmen auf die Ausschreibung der Stadt gemeldet hatte.

Seit Jahren wird über die Schwellen diskutiert, nun sind sie Geschichte. Damit soll gewährleistet werden, dass der Weg über die Tuchbleiche bequemer zu durchfahren ist, es bleibt bei der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30. Noch wird geprüft, ob die Stadt sogenannte "Berliner Kissen" als Temposchwellen anbringen wird. "Wir haben ein paar, es müssten jedoch weitere angeschafft werden und die sind ziemlich teuer", berichtete Anja Dahner vom Tiefbauamt.