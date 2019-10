Wiesloch. (pol/rl) Von einem jungen Mann attackiert wurde 47-jähriger Taxifahrer bereits am Mittwoch, 2. Oktober. Der Taxifahrer war gegen 22 Uhr in der Schwetzinger Straße stadteinwärts unterwegs, als er an einer roten Baustellenampel anhalten musste. Vor ihm stand ein dunkler VW Passat. Als die Ampel wieder grün zeigte, fuhren beide Autos los, allerdings kam ihnen in der Engstelle plötzlich ein blauer BMW entgegen, sodass beide Autos anhalten mussten.

Der VW-Fahrer hupte, woraufhin der Beifahrer aus dem BMW ausstieg, zum VW lief und den Fahrer anschrie. Dann kam er zum Taxifahrer und beleidigte ihn auch. Als der 47-Jährige ausstieg, zog der BMW-Beifahrer einen Teleskopschlagstock sowie ein Faustmesser, drohte dem Taxifahrer damit und schlug ihm dann mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Danach stieg der Schläger wieder in den BMW, der dann weiterfuhr.

Der 47-Jährige blieb mit blutenden Wunden zurück und fuhr zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Schläger aus dem BMW soll zwischen 25 und 32 Jahre alt sein und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er habe eine dunkle Hautfarbe, sei muskulös und habe einen Bart gehabt. Zudem soll er einen schwarzen Jogginganzug mit einer schwarzen Bauchtasche getragen haben.

Info: Zeugen, insbesondere der Fahrer des dunklen VW-Passats, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der 06222/5709-0 zu melden.