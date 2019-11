Wiesloch-Walldorf. (hds) Es klang ein wenig nach der Merkel-Aussage von 2015, „Wir schaffen das“, als der Vorstandsvorsitzende der Heidelberger Druckmaschinen AG (HDM), Rainer Hundsdörfer, bei der Jubilarfeier in der Kantine am Stammsitz in Wiesloch-Walldorf die derzeitige Situation des Unternehmens umschrieb. „Der Wandel in unserer Industrie hat sich stark beschleunigt, die Digitalisierung ist weiterhin auf dem Vormarsch, die Konjunktur schwächelt und macht uns demzufolge zu schaffen und hinzu kommen die weltweiten Handelskriege.“ Jedoch sieht Hundsdörfer HDM weiterhin gut aufgestellt. „Das liegt mit an Ihnen, die über Jahre hinweg mit Engagement und Treue Ihre Arbeit geleistet haben und noch leisten und dafür danke ich Ihnen.“

Bei der Feier konnte Hundsdörfer 81 Mitarbeiter für 25-jährige Betriebszugehörigkeit beglückwünschen, 104 sind bereits seit 40 Jahren dabei und ein halbes Jahrhundert lang arbeitete Wolfgang Herb aus Nußloch – im Oktober diesen Jahres wurde er pensioniert – für das Unternehmen.

„Wichtig ist es, eine Mischung aus Erfahrung und Dynamik im Unternehmen zu haben“, so Hundsdörfer. Selbst in der derzeit schwierigen Phase sieht der Vorstandschef einen Silberstreif am Horizont. Er lobte vor allem die nach wie vor hohe Innovationskompetenz und dies werde man im kommenden Jahr bei der weltweit größten Branchenmesse, der Drupa in Düsseldorf, erneut unter Beweis stellen.

Hundsdörfer erwähnte beim Blick zurück in die Vergangenheit einige Ereignisse, die im jeweiligen Eintrittsjahr der Jubilare für Aufsehen gesorgt hatten. So verwies er auf die Mondlandung im Jahr 1969, als Wolfgang Herb bei Heidelberg seine Ausbildung startete. 1979 habe die erste Weltklimakonferenz in Genf stattgefunden, „aber so richtig weit sind wir noch nicht gekommen“, merkte er an. Vor 25 Jahren schließlich habe der Siegeszug der Playstation begonnen und auch im Unternehmen selbst sei in diesem Jahr so einiges passiert. „Wir haben uns ein neues Logo und damit ein anderes Image verpasst“, erinnerte er.

Mit Blick auf die aktuelle Situation hob Hundsdörfer die Marktführerschaft in der Branche hervor, in den USA und in China habe man Marktanteile hinzu gewinnen können und das eingeführte Subskriptionsmodell befinde sich auf einem guten Weg. „Wir vermieten jetzt Maschinen und rechnen mit unseren Kunden die jeweils gedruckten Bogen ab, ein Weg, der sich positiv entwickelt.“

Mit dem Umzug von Forschung und Entwicklung von Heidelberg in eine ehemalige Montagehalle in Wiesloch-Walldorf habe man einen „richtigen Schritt“ unternommen und die digitale Transformation genieße einen hohen Stellenwert. „Ich zähle weiterhin auf Sie, die in den zurückliegenden Jahren viele Höhen und Tiefen mitgemacht haben“, sagte er zum Abschluss seiner Rede. Jetzt gehe es darum, sich weiterhin als Trendsetter zu erweisen, und vor allem müsse die Profitabilität gesichert werden.

Als einen „großen Tag“ für alle Beteiligten bezeichnete der Betriebsratsvorsitzende Ralph Arns die Jubilarfeier. „Bei uns wird es nie langweilig“, meinte er schmunzelnd und verwies auf die schwierigen Zeiten und die umfangreichen Restrukturierungen. „Wir sollten heute bei eurer Feier die Sorgen mal über Bord werfen“, sagte Arns und bedankte sich bei dem gesamten Organisationsteam, das den Abend festlich gestaltet und für ein tolles Essen gesorgt habe.

In den verschiedenen Ehrungsblöcken, bei denen Hundsdörfer von seinem Vorstandskollegen Marcus Wassenberg unterstützt wurde, gab es anerkennende Worte, verbunden mit dem Satz „Sie haben nicht nur die Vergangenheit bewältigt, wir zählen auf Sie auch für die Zukunft“. Musikalisch gestaltet wurde der Abend vom „Heidelberg Swing Orchester“ unter der Leitung von Andreas Lampert. Später blieb es Klaus Thomé mit seiner „Frank Sinatra Show“ vorbehalten, einen äußerst unterhaltsamen Abschluss der Jubilarfeier gesanglich zu präsentieren.