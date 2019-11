Wiesloch. Die Eröffnung der Benefiz-Kunstausstellung „Einfach Kind sein“ mit Kinder-Porträtaktion zugunsten des Kinderschutzbunds Wiesloch fand großen Anklang. Die große Halle des Parkett- und Kunststudios 58 war fast zu klein, um alle Besucher aufzunehmen. Zum nunmehr dritten Mal hatten sich eine Gruppe von Künstlern, Kunstinteressierten und der Círculo Cultural Brasil-Alemanha (CCBA) für einen guten Zweck zusammengefunden.

Der Chor der Gerbersruh-Gemeinschaftschule unter der Leitung von Christine Ebbinghaus eröffnete die Veranstaltung, Michael Krause moderierte den Abend. Die Idee für das Projekt hat sich in den vergangenen Jahren durch den Kunstunterricht mit Kindern entwickelt: „Man kann beobachten, mit welcher Unbefangenheit Kinder sich begeistern lassen und wie unkompliziert sie an die Dinge rangehen“, so Francisca do Nascimento Ohlsen. Das habe sie angeregt, dies zum Thema einer Ausstellung zu machen. Den Kinderschutzbund mit dem Erlös zu unterstützen, war für sie naheliegend. Mit ihr stellen Herbert Bauer, Marco Billmaier, Beate Eichmeyer, Jesse Günther, Heidrun Karlic, Doris König, Margit Mayer, Natalia Reimer, Genia Ruland, Sabine Palm, Sabine Schreier, Christina H. Seibold und Divina Marques Stoll aus, mehr als 60 Kunstwerke sind zu sehen. Viele Musiker und zahlreiche Helfer hinter den Kulissen trugen zum Gelingen der Ausstellung und des abwechslungsreichen Rahmenprogramms bei, hierfür zeigten sich die Organisatoren sehr dankbar.

Stadträtin Gabriela Lachenauer überbrachte in Vertretung des Schirmherrs Oberbürgermeister Dirk Elkemann Grüße und betonte die Wichtigkeit der Arbeit des Kinderschutzbunds. Götz Lampe vom Kinderschutzbund bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement, die Unterstützung aller Beteiligten und für die Möglichkeit, die Arbeit des Kinderschutzbunds durch ein solches Kunstprojekt noch bekannter zu machen. Dem Thema Demokratie war die Performance „Act out“ gewidmet, die Theaterpädagogin Angelika Senft-Rubarth in einem Workshop mit Kindern in den Herbstferien eingeübt hatte, organisiert vom Bündnis für Demokratie und Toleranz Wiesloch in Kooperation mit der Kinder- und Jugendkunstschule der Volkshochschule Südliche Bergstraße. Der Auftritt der Schülerband der Gerbersruhschule rundete das Programm ab.

Tags darauf, bei Kaffee und Kuchen, lasen Carol Porto Frodl und Vanessa Pfeil aus deutsch-brasilianischen Kinderbüchern. Teresinha Malaquias, Theaterschauspielerin und Kinderbuch-Autorin aus Freiburg, brachte in ihrer Performance Geschichten und Gedichte aus ihrer Kindheit in Brasilien zum Ausdruck. Später führte Kunsthistorikerin Karin Hirn die Besucher durch die Ausstellung und erläuterte, wie die Künstler sich mit dem Thema „Einfach Kind sein“ auseinander gesetzt hatten.

Am Sonntag, 10. November, findet zum Abschluss der Kunstausstellung um 17 Uhr ein „Candle Light Konzert“ mit den „Walldorf Gospel Singers“ statt, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Kinder-Porträts im Rahmen der Benefizaktion können noch bis Sonntag in Auftrag gegeben werden per E-Mail an Benefiz2019studio58@gmail.com.