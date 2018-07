Wiesloch. (pol/mün) Ein unbekannter Mann entblößte sich am Sonntagmittag in Wiesloch vor einer 60-Jährigen. Die Frau war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Hund im Dämmelwald spazieren. In der Verlängerung der Parkstraße kam ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen. Zunächst setzte sich der Unbekannte auf eine Parkbank.

Als die Frau vorbeilaufen wollte, drehte sich der Mann zu ihr und manipulierte mit herabgelassener Hose an seinem Geschlechtsteil. Dabei sprach er die Frau in anzüglicher Weise an, berichtet die Polizei.

Doch die Spaziergängerin zückte ihr Mobiltelefon und erwiderte, dass sie ein Bild fertigen würde. Daraufhin stieg der Unbekannte auf sein Fahrrad und radelte in Richtung Mülldeponie davon. Er soll Anfang 20 und etwa 1,75 Meter groß sein und gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.