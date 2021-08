Von Tobias Törkott

Wiesloch. Wenn Josef Zöllners Handy im Urlaub eine Warnmeldung abgibt, ist das schon mal eine Wasserstandsmeldung. Zöllner ist der technische Geschäftsführer des Abwasser- und Hochwasserschutzverbandes Wiesloch (AHW) und weiß immer Bescheid, wie der Stand von einem der derzeit acht Hochwasserrückhaltebecken gerade ist. Doch was da vor ein paar Jahren im Allgäu-Urlaub auf seinem Handy aufleuchtet, wundert ihn dann doch. Weit über fünf Meter hoch soll eines der Becken gefüllt sein. Kann das sein?

Zöllner wählt sich ins System ein, klickt auf die Kamera und entdeckt seine Mitarbeiter, die gerade die Messanlage eines Beckens testen. "Das wurde mir direkt als Warnmeldung angezeigt", sagt Zöllner schmunzelnd. Lieber so, als wenn die Anlage sich nicht gemeldet hätte, erklärt er und widmet sich wieder seinen Unterlagen. Denn der AHW hat die RNZ eingeladen, um über die Hochwasserschutz-Maßnahmen und das aktuell in Planung befindliche Starkregenmanagement in der Region zu sprechen.

Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat Deutschland verändert. Zum einen medial: Denn Berichte über die Flut, den Klimawandel oder Fehler bei der Alarmierung durch die Behörden gibt es Unzählige. Dazu kommt die politische Komponente auf Bundes- und lokaler Ebene. Quasi in jeder Gemeinderatssitzung löchern die Ratsmitglieder die Verwaltung mit Fragen. Lokal drängen Betroffene, wie beispielsweise bei der Planung des Baugebiets Sandäcker in Rauenberg, auf Antworten, was bei starkem Regen in den Wohngebieten passiert.

Hintergrund > Starkregen-Risikomanagement und Hochwasserschutz gehen zwar nahtlos ineinander über, müssen aber dennoch unterschiedlich betrachtet werden. Denn bei Starkregen werden "Überschwemmungen in der Fläche betrachtet und wie das Wasser zu einem Gewässer fließt", wie Matthias Stork vom [+] Lesen Sie mehr > Starkregen-Risikomanagement und Hochwasserschutz gehen zwar nahtlos ineinander über, müssen aber dennoch unterschiedlich betrachtet werden. Denn bei Starkregen werden "Überschwemmungen in der Fläche betrachtet und wie das Wasser zu einem Gewässer fließt", wie Matthias Stork vom Planungsbüro Geomer erklärt. Das Heidelberger Unternehmen führt derzeit im AHW-Gebiet mit mehreren Kommunen unter der Federführung der Gemeinde Mühlhausen das Risikomanagement für Starkregen-Ereignisse durch, um auf mögliche Gefahrenpotenziale aufmerksam zu machen. Hochwasser generell habe etwas mit steigenden Pegeln und damit verbundenen Überschwemmungen zu tun. "Für diese Gewässer werden Schutzmaßnahmen getroffen", so Stork und nennt Rückhaltebecken oder Bachausbauten. Das Risikomanagement nimmt eben die Abflüsse aus der Fläche hin zu den Gewässern unter die Lupe. "Die Gefahrenkarten zeigen wirklich nur die Starkregengefahr", erklärte der Berater. Auf diesen Karten baut dann das Risikomanagement auf. Die Schwerpunkte dabei liegen weniger bei Einzelmaßnahmen, sondern vielmehr in der Gefährdungsanalyse und Risikoeinschätzung. "Was es für die Unterscheidung schwierig macht ist, dass sich Flusshochwasser und Starkregen in der Realität überlagern können", so Stork. Starkregen-Ereignisse seien aber üblicherweise lokal begrenzt und nur von kurzer Dauer. Die häufig bezeichneten hundertjährlichen Hochwasser (HQ 100) stehen für Ereignisse, die statistisch ein Mal in 100 Jahren auftreten.

Das Land Baden-Württemberg hat bereits vor einigen Jahren die Gemeinden darauf hingewiesen, hier nachzurüsten: "Die Gefährdungserkundung durch Starkregen und die Erstellung eines Konzeptes für ein Starkregenrisikomanagement ist eine Empfehlung im Rahmen der kommunalen Vorsorgeplanung", heißt es auf der Homepage der Landesanstalt für Umwelt.

Zweckverband und die Kommunen aus der Region Wiesloch wollen hier ansetzen. Dem AHW gehe es vor allem darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren, der nächste Starkregen komme. "Da ist der Eigenschutz ein wichtiger Faktor", erklärt Zöllner. Er sitzt vor einem Berg an Grafiken und Ordnern. Darin befinden sich unter anderen die Hochwasser-Gefahrenkarten, die mögliche heikle Stellen und Handlungsmaßnahmen im Falle des Falles aufzeigen: "Diese wurde für ein sogenanntes hundertjährliches Hochwasser erstellt", erklärt Zöllner.

Vorab muss erwähnt sein, dass der AHW selbst für den Hochwasserschutz und damit für die "großen" Kanäle und Bäche zuständig ist. Für die Ortskanäle und die "Verästelungen", wie Zöllner die oberirdischen Abläufe bezeichnet, sind die jeweiligen Kommunen selbst verantwortlich. Derzeit werkeln einige Verbandsmitglieder im AHW-Gebiet sowie Malsch, Kronau, Bad Schönborn und Östringen gemeinsam am Starkregen-Risikomanagement, "um konkrete Hilfen, Gefährdungskarten mit Simulationsmodellen und Tipps zu erarbeiten", erklärt Sabine Fuchs, Sprecherin des AHW. Die Starkregen-Gefahrenkarten werden dann in die Hochwasserpläne eingearbeitet, so Zöllner und zeigt dabei auf einen der Ordner. "Bei Starkregen kommen die Alarmpläne ins Spiel. Diese liegen auch bei Feuerwehren, Bauhöfen oder Gemeinden aus. Darin steht, was ab welcher Menge an Wasser generell gefährdet ist", zählt der AHW-Technik-Geschäftsführer auf und nennt beispielsweise Kitas oder Schulen. Dazu gebe es Pläne von Wohngebieten.

Bis die Starkregen-Gefahrenkarte erstellt ist, wird es aber noch etwas dauern. Anfang 2022 rechnet man beim AHW mit der fertigen Erstellung durch das Ingenieurbüro Geomer aus Heidelberg. Aktuell ist man Fuchs zufolge in Phase zwei, der Risikoanalyse, des Projekts. Vertreter des AHW sitzen in den Besprechungen von Ingenieurbüro und Kommunen mit am Tisch. Nach einer eigenen Einschätzung sind die Kommunen im AHW-Gebiet zumindest in Sachen Hochwasserschutz anderen Gemeinden um einige Schritte voraus. Das Schutzkonzept sei "sehr fortgeschritten", wie Fuchs erklärt. "Wir haben unsere Maßnahmen seit 2004 vorangetrieben", ergänzt Zöllner.

Das AHW-Einzugsgebiet beläuft sich auf 114 Quadratkilometer. Drei größere Bäche fließen darin friedlich vor sich hin: der Gauangelbach, der Waldangelbach und der Leimbach. Hinzu kommen mehrere kleinere Bäche. Sollten die aufgrund starker Niederschläge mal rasant anschwellen und zur Gefahr werden, kommen die derzeit acht Regenrückhaltebecken zum Einsatz. Bei zwei weiteren (Horrenberg und Altwiesloch) laufen die Genehmigungsverfahren. Außerdem wurden die Bäche an mehreren Stellen im Gebiet ausgebaut. Das größte Rückhaltebecken wartet in Mühlhausen darauf, maximal 560.000 Kubikmeter an Wasser aufzunehmen, wenn der Waldangelbach über die Ufer tritt, – und macht damit die Hälfte des gesamten Rückhalteraums des AHW aus. "Die Becken sind für ein hundertjährliches Hochwasser plus den Klimafaktor von 15 Prozent gebaut", sagt Zöllner. Alle ein bis zwei Jahre werden die Anlagen je nach Beckengröße von unabhängigen Gutachtern überprüft.

Die Rückhaltebecken sollen, wie der Name sagt, Wassermassen abhalten und kontrolliert an die Bachläufe weitergeben. Die aktuellen Messwerte sind von den AHW-Mitarbeitern via Handy oder in der Leitstelle jederzeit einsehbar. Doch wie läuft das genau ab? "Bei Niederschlag gehen die Becken in den Regelbetrieb über und leiten Wasser in den Vorfluter geregelt weiter. Ab einer gewissen Menge steuern wir dann den Durchfluss", erklärt Zöllner. Zwei Mal liefen Becken am Gauangelbach voll. Das war 2016. Damals fehlten noch zwei weitere Rückhaltebecken, die nun gebaut worden sind.

Ab einer bestimmten Höhe sei die Schaltzentrale bei den jeweiligen Becken auch vor Ort besetzt, erklärt Zöllner. Der Damm werde dann kontrolliert, damit mögliche Risse direkt entdeckt werden. "Beim Bau der Becken wird die Erde der Dämme gekalkt, gewalzt und gestampft. Außerdem haben die Dämme großteils eine flachere Neigung und sind somit stabiler", erklärt er. Alles, was die AHW-Mitarbeiter oder auch die Einsatzkräfte über die jeweilige Anlage wissen müssen, wird in den Betriebsplänen aufgelistet. Darin steht beispielsweise wie Becken reagieren, wie der Durchlauf geregelt ist – und ab welcher Wasserhöhe das Becken kontrolliert entleert werden soll. "Dort, wo sich die Regenwolke bildet, ablädt und ein Becken ist, können wir das Wasser bis zu einer bestimmten Menge wie einem hundertjährlichen Hochwasser auffangen, darüber hinaus nicht", spielt Zöllner auf die extrem-massiven Unwetter vor wenigen Wochen an.

Zusätzlich kommt dann das Starkregen-Risikomanagement ins Spiel. "Da werden Problempunkte anfallen, die abgearbeitet werden müssen", erklärt Zöllner und nennt beispielsweise eine Verdohlung, die nicht ausreichend ist, um das Wasser wegzuschaffen. "Wenn da etwas in der Karte auffällt, ist das je nach Lage eine Sache der Kommune."

Und genau hier sieht Fred Herrmann aus Wiesloch die Weinstadt in der Bringschuld. Mehrfach hat er sich bereits an die Verwaltung gewandt und nun auch an die RNZ: Er geht davon aus, dass manche Ortskanäle schlicht zu klein für die jeweiligen Gebiete sind, da sich die abzuleitende Menge erhöht habe. Zudem schließt die Stadt laut öffentlicher Abwasserentsorgung Ansprüche auf Schadensersatz bei Naturereignissen aus. Kurzum: Die Kanäle können Starkregen seiner Meinung nach nicht standhalten.

Anja Dahner, Chefin des Wieslocher Tiefbauamtes, sind die Kritikpunkte aus der Bürgerschaft bekannt. Doch Starkregen-Ereignisse könnten die Kanäle sowieso nicht aufnehmen. "Das ist technisch nicht machbar. Da müssten die Kanäle im Schnitt drei Meter im Durchmesser aufgebaut sein", so Dahner. Das habe aber nichts mit Starkregen-Ereignissen zu tun. "Dabei muss man sich vor Oberflächenwasser schützen", erklärt die Leiterin des Tiefbauamtes, die ergänzt: "Je nachdem, wo man wohnt, hat man hier eine größere Gefahr als anderswo. Das hat auch topografische Gründe. Dagegen kann man sich aber schützen." Die Verwaltung plant zudem auch im Stadtgebiet eigene Rückhaltebecken, wie im Bereich der "Äußeren Helde".

Dahner versteht die Sorge der Bürgerschaft, aber die Kanäle seien nicht das Problem: "Man kann diese nicht gegen ein hundertjährliches Hochwasser ausrüsten." Durch das Starkregen-Management soll nun entdeckt werden, wo es in den Kommunen bei großen Mengen an Oberflächenwasser problematisch werden könnte. "Wir sind für den Schutz der Infrastruktur, wie bei öffentlichen Gebäuden, zuständig", erklärt Dahner. Die erstellten Karten zeigen dann auch auf, wo es Gefahren für die Menschen gibt, diese werden dann veröffentlicht.

Bauliche Maßnahmen werden die einzelnen Kommunen für die Bürgerinnen und Bürger dann aber nicht treffen. "Wir sind dazu nicht verpflichtet, Privathaushalte zu schützen", erklärt Dahner. Man könne aber beraten. Die Eigentümer müssen sich gegen Rückstau aus dem Kanalsystem selbst absichern. "Wenn jemand keine Rückstauklappe oder eine Hebeanlage hat, dann läuft ihm fäkalienhaltiges Wasser in seinen Keller", erklärt Dahner. Das zu vermeiden, dazu sind die Bürger selbst verpflichtet. Ebenso bei Starkregen, der über Kellertüren oder -fenster in das Untergeschoss eindringt. "Wir bieten als Stadt an, dass wir vor Ort die Situation technisch analysieren", erklärt Dahner. Auch der AHW bietet auf seiner Homepage Tipps an, wie man sein Eigenheim vor Wasser von oben oder aus dem Kanal schützt. "Ich verstehe jeden, der Sorge hat. Wir stehen bei Fragen zur Verfügung", so Dahner und ergänzt dann: "Man kann helfen, mit teilweise ganz geringen Mitteln."