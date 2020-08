Beim Spatenstich am 17. August stehen noch alle Bäume auf dem Grundstück an der Straße „Zwischen den Wegen“. Am Montag wurden sie gefällt – ohne Erlaubnis. Foto: Lerche

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Erst vor wenigen Tagen, am 17. August, erfolgte der Spatenstich für den Neubaukomplex in der Straße "Zwischen den Wegen", jetzt droht Ungemach. Denn Anfang dieser Woche wurden dort rund ein Dutzend Bäume gefällt und eine große Hecke entfernt. Beobachtet wurde dies unter anderem von Brigitte Thiel, die in der Carl-Benz-Straße wohnt, sowie einem weiteren Nachbarn aus der Straße "In den Breitwiesen" – und die Empörung ist groß. Denn: Zum allgemeinen Schutz von Pflanzen und Tieren verbietet das Bundesnaturschutzgesetz in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September eines jeden Jahres, Bäume und Hecken zu beseitigen. Dies ist nunmehr trotzdem auf der Baustelle geschehen und zwar ohne Sondergenehmigung. "Eine solche liegt uns nicht vor", so die Umweltbeauftragte der Stadt Wiesloch, Monika Stein, auf Anfrage der RNZ.

Man habe sich, nach den Hinweisen aus der Bevölkerung, selbst ein Bild vor Ort gemacht. "Alles ist weg", resümierte Stein. Neben den Bäumen wurde auch eine 33 Meter lange und fünf Meter breite Hecke zusammengeschoben und entfernt. Zudem wurden nach Ausführungen der Umweltbeauftragten nicht nur die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes missachtet, sondern auch Vorschriften im Zusammenhang mit dem Artenschutz. Eine entsprechende Stellungnahme des Bauträgers werde nun eingeholt. "Wir haben auf dem Areal ein Nest mit Ringeltauben vorgefunden und auch die große Hecke diente für heimische Vogelarten als Domizil", sagte Stein.

Bei der Projektentwicklung Rhein-Neckar GmbH (PRN) sieht man die Lage anders. "Wir haben rechtzeitig vor dem Spatenstich die endgültige Baugenehmigung erhalten und konnten somit mit den Arbeiten, dem umfangreichen Aushub, beginnen, denn dafür hatten wir ja eine Freigabe", so Architekt Klaus Pfaff. Außerdem seien nur solche Bäume entfernt worden, die im Bereich des Aushubs gestanden hätten. Allerdings ist in der Baugenehmigung kein Hinweis auf das Fällen von Bäumen enthalten, sodass in diesem Falle die Regelung des Bundesnaturschutzgesetzes gilt – und somit wären die jetzt erfolgten Arbeiten erst ab 1. Oktober möglich gewesen.

Vor etwa zwei Monaten hatten die vorbereitenden Aktivitäten begonnen und zunächst wurden einige Gebäude abgerissen. "Und da ist man noch um den Baumbestand herumgekurvt", berichtet ein Nachbar. Am Montag sei dann ein "Baumfällbagger" in Aktion getreten und habe die rund zwölf Bäume mit einem Stammdurchmesser von 20 bis 40 Zentimetern eliminiert. Wie Monika Stein ergänzte, wurden unter anderem Fichten, eine Atlas-Zeder, eine Roteiche (mit dem Ringeltauben-Nest), ein Kugelahorn sowie ein Apfelbaum Opfer der Fällaktion.

In der beseitigen Hecke habe es Haselnuss-Sträucher, Hartriegel und schwarze Hainbuchen gegeben. "Wir werden uns jetzt mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen abzustimmen", kündigte Stein an. Wegen der Nichteinhaltung der Artenschutzvorschriften und dem frühzeitigen Entfernen von Bäumen und Sträuchern droht dem Bauträger ein Bußgeld. "Über die Höhe wird im Einzelfall entschieden", sagte Stein. Einer der Nachbarn kündigte an, selbst eine Anzeige wegen der Verstöße einzureichen. Wegen der gefällten Bäume wurde eine Vereinbarung erzielt, in der "Ausgleichspflanzungen" aufgeführt sind. "Die Einhaltung, und dies gilt speziell für die festgelegten Flächen, werden wir genau überprüfen", betonte Stein.

Wichtig sei es jetzt, bei künftigen Vorhaben explizit auf die geltenden Vorschriften hinzuweisen. Erfreut äußerte Stein sich über die gestiegene Sensibilität innerhalb der Bevölkerung, dies zeige auch die Reaktion der Nachbarn in diesem Fall. "Wir müssen alle mehr Augenmerk auf das Einhalten der Gesetze lenken, dies gilt unter anderem auch für die Mitglieder des Gemeinderats."

Stein räumte ein, dass speziell bei geplanten Bauvorhaben ein Interessenskonflikt bestehe. "Die Wirtschaftlichkeit steht oftmals im Vordergrund", bedauerte sie. Denn das Projekt "Zwischen den Wegen" biete nach Fertigstellung immerhin 68 Mietwohnungen, davon zehn Prozent zu einem ermäßigten Mietzins. Fertiggestellt werden soll das Vorhaben bis Juli 2022, errichtet werden auf dem rund 5700 Quadratmeter großen Areal fünf Gebäude. "Dennoch hätte man seitens des Bauträgers darauf achten können, ja müssen, dass man sich im Vorfeld der Rodungsarbeiten ein genaues Bild über die Gegebenheiten des Artenschutzes gemacht und die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes beachtet hätte.

Ob schnell und wie letztendlich in dieser Sache entschieden wird, darauf konnte Monika Stein sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen. "Es wäre jedoch wichtig, mal ein Exempel zu statuieren, um künftig solche Vorgehensweisen bereits im Ansatz zu blockieren."