Wiesloch. (hds) Für Jürgen Ronellenfitsch werden die kommenden Wochen eine Phase der Umstellung mit sich bringen. Denn seit dem 23. Dezember ist es amtlich: Er ist jetzt Ruheständler und dies nach 42 Jahren im Bauhof der Stadt Wiesloch, davon 22 Jahre als Chef. "Mit ihnen geht eine Institution", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann bei der offiziellen Verabschiedung Ronellenfitschs im Bürgersaal des Alten Rathauses. Begonnen hatte die Karriere des gelernten Schlossers im Bauhof im Jahre 1979, als der gebürtige Wieslocher seinen Dienst in der städtischen Einrichtung antrat.

"Sie waren stets neugierig, haben sich in Schritten hochgearbeitet bis hin zur Leitung des Bauhofs, die sie 2001 übernahmen", lobte Elkemann. Eine wichtige Charaktereigenschaft des jetzigen Ruheständlers sei es stets gewesen, offen für Neues zu sein. "Sein großes Fachwissen und die detaillierte Kenntnis, was in Wiesloch wie läuft, sowie die gute handwerkliche Begabung haben ihn zu einem unersetzlichen Mitarbeiter gemacht, der bei allen Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt und hoch geschätzt war", fügte Elkemann hinzu.

Ronellenfitsch, 1959 in Wiesloch geboren, lebte schon seit seiner Kindheit, und jetzt immer noch mit seiner Familie, Ehefrau Birgit und den inzwischen erwachsenen Kindern, in Horrenberg. Als quasi "Urgestein" der Stadt Wiesloch kann er mit seinem geballten Wissen glänzen, "das wahrscheinlich bald niemand mehr bieten kann", so der OB. "Nach über 40 Jahren im Bauhof habe ich so manches erlebt", sagte Jürgen Ronellenfitsch. Und dies nicht nur bezogen auf die fünf Oberbürgermeister, die er miterleben durfte. Angesprochen auf seine "stets gesunde Gesichtsfarbe" glitt ein Lächeln über sein Gesicht. "Kein Wunder, ich bin viel an der frischen Luft und dies nicht nur von Berufs wegen". Zudem ist er mit dem Rad unterwegs, liebt Wandern und Gartenarbeit, hinzu kommt sein Engagement bei der Feuerwehr.

Umstellen wird er sich in seinem Rentnerdasein in einem Punkt sehr entscheidend. "Ich habe eine eigene Wetterstation zu Hause und gerade im Winter schaue ich ganz früh morgens drauf, um vielleicht meine Mitarbeiter an die Schnee- und Eisfront zu schicken", meinte er. In den zurückliegenden Jahren hatte er sich bei diesen morgendlichen Wetterbeobachtungen mit seinem Stellvertreter und jetzigen Nachfolger Uwe Gänsler abgewechselt. Jetzt werde sicherlich eine gewisse Zeit vergehen, bis er mal länger schlafen werde. "Das wird sich aber sicher alsbald, so hoffe ich, von selbst ergeben", betonte Ronellenfitsch mit einem Seitenblick auf Ehefrau Birgit. Sein Ziel: Vielleicht mal bis kurz vor acht Uhr schlafen zu können.

Bei der Verabschiedung hob OB Elkemann hervor, Ronellenfitsch habe sich im Verlauf der Jahre immer allen neuen Situationen gestellt und ständig hinzugelernt. Neue Techniken, die Umstellung auf Computer – für Jürgen Ronellenfitsch keine wirklichen Hemmnisse. Bei der Feier zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum 2019 hatte er angemerkt, man könne auch im fortgeschrittenen Alter dazu lernen – wenn man wolle. Und dies hat er nicht nur daher gesagt, sondern in seine Arbeit mit einfließen lassen. All dies wurde von Elkemann angesprochen. Einen Tag nach der offiziellen Verabschiedung wurde im Bauhof mit den Kolleginnen und Kollegen gefeiert. Nicht bestätigen konnte man die Gerüchte, Jürgen Ronellenfitsch sei am nächsten Tag gegen kurz nach vier Uhr aufgestanden, um auf die Wetterstation zu schauen.