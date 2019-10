Wiesloch. (hds) Bei einem Besichtigungstermin konnten sich die Mitglieder des Gemeinderats vor der jüngsten Sitzung über die Baufortschritte am Schulzentrum informieren. Hier entstand in den zurückliegenden Monaten der neue Fachklassentrakt für die Realschule und die künftige Gemeinschaftsschule, nun folgt, nachdem der alte Fachklassentrakt der Realschule bereits abgerissen ist, der Neubau der Gemeinschaftsschule. Nach dem derzeitigen Stand wird dieser Komplex bis zum Sommer des kommenden Jahres fertiggestellt sein.

Außerdem wird in und an der Realschule bei laufendem Schulbetrieb weiter saniert und umgebaut. "Wir sind dankbar, dass alles so gut funktioniert", so Realschul-Rektorin Ulrike Freiling. "Die Schule quasi während des Unterrichts umzubauen, war und ist eine große Herausforderung, aber es klappt", freut sich Rüdiger Schwalb vom Hochbauamt der Stadt. Sein Dank galt im Besonderen dem Architekturbüro Pfaff und den Teams der unterschiedlichen Handwerker, "die kreative Ideen für die Umsetzung entwickelt haben und mit denen wir ständig im Gespräch sind".

Sehr aktiv wurde die Zeit in den Ferien genutzt, um alle Fenster des Realschulgebäudes auszutauschen und komplett zu dämmen, auch die Sanitärkerne wurden abgebrochen und die alten Anlagen teilweise schon erneuert. Schrittweise folgen nun alle Klassenzimmer, außerdem die Fassade.

Wieslochs Gemeinderat besichtigte den neu errichteten Fachklassentrakt für die Realschule und die künftige Gemeinschaftsschule. Foto: Pfeifer

Im komplett neuen Fachklassentrakt (für die Fächer Kunst, Technik, Handarbeit, Biologie, Chemie und Physik), zeigten sich alle Mitglieder des Gemeinderats von der aktuellen Technik beeindruckt. Standard sind moderne Tafelsysteme, die gänzlich ohne Kreide auskommen.

Die IT-Abteilung der Stadt Wiesloch stellte hier kurz die neuen Systeme und die didaktischen Möglichkeiten, die sie im Unterricht eröffnen, vor. Neben dem großen Bildschirm als interaktive Tafel werden auch immer häufiger Tablets im Unterricht eingesetzt.

Mithilfe von Fördermitteln aus dem "Digital-Pakt Schule" sollen in den nächsten Jahren auch die anderen städtischen Schulen mit neuer IT-Technik, insbesondere mit interaktiven Tafelsystemen, ausgestattet werden.