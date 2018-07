Wiesloch. (rnz) Die Stadt Wiesloch und die Polizei bitten um Zeugenhinweise für Fälle von Vandalismus auf dem Alten Friedhof in Baiertal. Dort wurden laut der Mitteilung am vergangenen Wochenende zwei Grabsteine umgestoßen und ein Holzkreuz zerstört. Die Stadt hat deshalb Anzeige erstattet.

Die Grabsteine in der unmittelbaren Umgebung der Kriegsgräber aus dem Zweiten Weltkrieg wurden durch den Bauhof geborgen und zunächst im Bereich der Friedhofsmauer gelagert, bis darüber entschieden ist, was mit den alten Grabstätten geschehen soll. Hinweise über den Vorgang nimmt die Polizeidienststelle in Wiesloch entgegen unter Telefon 06222/57090.