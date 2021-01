Von Hans-Dieter Siegfried

Baiertal. Der neue Ortsvorsteher von Baiertal heißt Michael Glaser (CDU). In der Sitzung des Ortschaftsrats, die im Ratssaal des Wieslocher Rathauses stattfand, votierten die vier Fraktionen einstimmig in geheimer Wahl für den 48-Jährigen. Er war der einzige Kandidat. Endgültig bestätigt wird Glaser in der Sitzung des Gemeinderats am 27. Januar. Auch dort dürfen nur diejenigen Stadträte an der Abstimmung teilnehmen, die persönlich zur Sitzung erscheinen. Für Glaser war es bereits der zweite Anlauf, bei einer ersten Abstimmung war er im September 2019 an der erforderlichen Mehrheit gescheitert.

Diesmal hatte es sondierende Gespräche gegeben, um eine Einigung im Vorfeld der Sitzung herbeizuführen. Dies erläuterte der noch einige Wochen im Amt verbleibende, kommissarische Ortsvorsteher Karl-Heinz Markmann (Freie Wähler), der noch bis zum offiziellen Amtsantritt von Glaser am 1. Februar die anstehenden Geschäfte weiterführen wird. Markmann hatte bereits im Dezember des Vorjahres mit einem Schreiben an die Stadtverwaltung den Wunsch vorgetragen, seine Abberufung als ehrenamtlicher Ortsvorsteher "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" in die Wege zu leiten.

Der neue Ortsvorsteher Michael Glaser. Foto: Helmut Pfeifer

Dafür musste gemäß der Gemeindeordnung ein "wichtiger Grund" vorliegen, dem jetzt einstimmig im Ortschaftsrat entsprochen wurde. Als wichtiger Grund gilt nach Paragraf 16 der Gemeindeordnung das Alter – Markmann ist älter als 62 Jahre – und eine lange Amtsführung. Markmann begann seine Arbeit als Ortsvorsteher in Baiertal bereits 1980, also vertrat er seit nunmehr 40 Jahren die Interessen des Stadtteils.

Zum weiteren und damit zweiten Stellvertreter des Ortsvorstehers wählte das Gremium Dominik Vogel (SPD) – ebenfalls einstimmig. Vogel wird künftig neben Susanne Schmieder-Kieninger (Grüne) die Arbeit von Michael Glaser unterstützen. Bereits im Vorfeld hatten sich die Fraktionen darüber verständigt, diese weiteren Stellvertreterposten zu schaffen.

Glaser bedankte sich in einer ersten Stellungnahme für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und fügte hinzu, er werde sich für die Belange Baiertals tatkräftig einsetzen. "Auch wenn ich 40 Jahre Erfahrung von Karl-Heinz Markmann allein aus biologischen Gründen nicht aufholen kann", fügte er humorvoll hinzu. Glaser ist verheiratet, hat ein Kind und arbeitet als Medientechnologe. Er agiert unter anderem als Vorsitzender des VDK Baiertal und ist sowohl Vorstandsmitglied der CDU in Baiertal als auch im Stadtverband Wiesloch.

Markmann selbst zeigte sich zufrieden über das "eindeutige Votum" für Glaser und für den weiteren Stellvertreter Vogel: "Wir sind jetzt in ein gutes Fahrwasser gekommen." Bei der Auszählung der Stimmzettel zur Ortsvorsteher-Wahl war es zuvor zu einer kleinen Irritation gekommen. "Jetzt habe ich mich verzählt", musste Markmann einräumen. Denn statt der zwölf anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder des Ortschaftsrats hatte er plötzlich 13 Zettel vor sich auf dem Tisch liegen. Des Rätsels Lösung: An einem der Stimmzettel klebte ein weiterer, leerer, der sich bei der Auszählung verselbstständigt und daher zu der zunächst nicht korrekten Auszählung geführt hatte.