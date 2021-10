Baiertal. (obit) Gute Nachrichten für vier Familien in Baiertal. Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass die Krippengruppe des St. Gallus Kindergartens in Baiertal wegen Personalmangels im November geschlossen werden muss, teilte die Stadt Wiesloch am Mittwoch mit, dass für die vier Krippen-Kinder neue Plätze in anderen Kindergärten Wieslochs gefunden werden konnten. Welche Einrichtungen dies genau sind, darüber konnte die Stadt keine Auskunft geben. Klar ist aber: "Die Eltern haben Zusagen und Plätze in Wiesloch", erklärt Andreas Hoffner, vom zuständigen Fachbereich auf RNZ-Nachfrage. Die Wieslocher Verwaltung konnte über das Generationenbüro die neuen Plätze in anderen Kindergärten vermitteln.

Und auch die fehlende Stelle in Baiertal könnte nach Angaben der Stadt womöglich wieder besetzt werden. Bald sollen Vorstellungsgespräche stattfinden, Bewerberinnen und Bewerber hätten sich auf die Ausschreibung gemeldet.

Träger des Kindergartens in Baiertal ist die katholische Kirchengemeinde Wiesloch-Dielheim. Diese hatten vergangene Woche mitgeteilt, dass die Krippe nicht weiter betrieben werden könne. Für mehrere Kinder wurden bereits in anderen Gruppen Lösungen gefunden – nun wohl auch für die vier anderen Kinder.

Update: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 19.04 Uhr

Kindergarten muss Krippengruppe schließen

Von Tobias Törkott

Wiesloch-Baiertal. Das, was mehrere Eltern in Baiertal vor etwa einer Woche erhalten haben, ist eine Hiobsbotschaft: Die Krippengruppe des katholischen Kindergartens St. Gallus im Wieslocher Stadtteil schließt Anfang November. Zwar nur vorübergehend, dennoch sind die Folgen für die Familien immens. Wohin mit den Kleinsten, wenn Mutter oder Vater arbeiten müssen?

Irene Hipp und ihr Mann Tom stehen vor genau diesem Dilemma. Der Platz für die Betreuung der jüngsten Tochter ist weg. Tagesmutter oder eine andere Einrichtung, so lauten die Hoffnungen. "Wir können kurzfristig überbrücken", sagt Hipp. Ihr Mann könne eine andere Schicht übernehmen. Doch langfristig sei das keine Lösung. Und für einen Platz in einer anderen Gruppe gebe es mehrere Bewerber, so die dreifache Mutter. Zudem unterscheiden sich die Zeiten anderer Kindergärten, was für Berufstätige problematisch sei. "Ich kann mein Kind nicht einfach morgens aus dem Auto lassen", sagt Hipp. Dennoch hat sie Hoffnung: "Ich denke, wir finden eine Lösung, aber noch ist nichts klar."

Konkret betrifft das Szenario sechs Familien und deren Kinder, zwei weitere Kinder sollten eingewöhnt werden. Für diese wurden Alternativen gefunden. In dem Kindergarten gibt es insgesamt vier Gruppen. Bereits in den Vorjahren soll die Personaldecke eng gewesen sein, heißt es von mehreren Stellen. Nun verlassen zwei Arbeitskräfte die Einrichtung. Faktisch fehlt eine Fachkraft, um den Krippenbetrieb wieder aufzunehmen. Dafür gab es eine Bewerberin, die hatte aber kurzfristig abgesagt. Nun muss die "Mäusegruppe", die Krippengruppe, auf unbestimmte Zeit schließen. Die Zeiten der anderen drei werden teilweise angepasst. Sogar über Facebook wurde nach neuen Arbeitskräften gesucht. Die Kirchengemeinde Dielheim-Wiesloch, Trägerin des Kindergartens, erklärt, dass alle internen Maßnahmen ausgeschöpft seien. Nun könne die Aufsichtspflicht nicht mehr gewährleistet werden. "Die Entscheidung ist alternativlos."

Es sei viel nachgebessert worden, Plätze seien geschaffen worden, so Andreas Hoffner, vom zuständigen Fachbereich in Wiesloch. Hoffner will aber nichts schönreden: "Es ist schwer für die Eltern." Im Stadtgebiet seien derzeit noch mehrere Plätze frei, "aber nicht in Baiertal", so Hoffner. Die Stadt habe über das Generationenbüro eine zentrale Vermittlungsstelle eingerichtet, die den Eltern helfen soll, einen neuen Krippenplatz für die Kinder zu finden.

Fündig wurde bereits Michaela Grimm. Sie und ihr Mann hätten eine Zusage für ihren 15 Monate alten Sohn in einer anderen Einrichtung – wenn auch mit sieben Wochen Überbrückungszeit. "Das war nicht zu vermeiden. Wir müssen nun eine Zwischenlösung finden", sagt Grimm. Die Stadt habe sich in diesem Fall sehr bemüht, erklärt die zweifache Mutter und lobt auch die Leitung des St. Gallus-Kindergartens und die Transparenz im Vorfeld: "Wir sind sehr zufrieden." Sie und ihr Mann hätten auch die Möglichkeit, ihren Sohn wieder in die Baiertaler Krippe zu bringen, wenn diese wieder öffnen sollte. Keine der Familien erhebt Vorwürfe. Auch bei Stephan Schosser, Elternbeiratsvorsitzender des Kindergartens, gingen keine negativen Meldungen ein: "Alle Eltern sind zufrieden. Ein Wechsel ist das letzte Mittel", verneint er einen möglichen Vertrauensverlust in den anderen Gruppen. "Bisher lief der Betrieb immer, da Erzieherinnen und Erzieher auch untereinander getauscht haben. Alle im Kindergarten haben sich bemüht", so Schosser.

Mit der Geschäftsführung des Kindergartens ist die katholische Verrechnungsstelle Heidelberg-Wiesloch betraut. Dies übernimmt Lisa Unser. Sie spricht im Fall Baiertal von einer "absoluten Ausnahmesituation." Veränderte Öffnungszeiten kommen hin und wieder vor. "Eine Schließung ist für den Träger das letzte Mittel", so Unser. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, müsse der Mindestpersonalschlüssel stimmen. Sobald dieser unterschritten werde, müssen Maßnahmen ergriffen werden, sagt Unser. Dann fallen Überstunden an, oder das Personal hilft untereinander aus.

"Kurzfristig kann man das kompensieren, aber irgendwann ist eine Grenze erreicht, dann hilft auch eine Reduzierung der Öffnungszeiten nicht mehr", so Unser, die den Fachkräftemangel anspricht. "Wir haben mehr Stellen als Kräfte." Man investiere in die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Azubis alleine würden das Problem aber nicht beheben. "Die ersetzen keine Fachkräfte", sagt sie und verweist auf rechtliche Gründe.

Der Fachkräftemangel ist kein lokales Problem. Einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge fehlen bis zum Jahr 2030 allein in Baden-Württemberg mindestens 33.000 Arbeitskräfte in der Kinderbetreuung. "Alle Akteure müssen gemeinsam und langfristig an dieser Herausforderung arbeiten", so das Urteil der Studie, die eine "Fachkräfte-Offensive" fordert.

Ähnlich sieht das auch Michael Glaser, Ortsvorsteher in Baiertal. Er sagt: "Die Politik muss hier auf Landes- und Bundesebene nachziehen." Auch in anderen Gemeinden sei die Situation angespannt. "Die Fachkräfte sind am Limit, auch wegen Corona." Orts- und auch Stadtverwaltung seien engagiert, um Lösungen zu finden. Einfach Personal von einer zur anderen Einrichtung zu verschieben, gehe im Übrigen nicht. Glaser verweist auf die unterschiedlichen Träger und somit Arbeitgeber: "Das erschwert die Problematik."