Wiesloch. (pol/mare) Gleich zwei Fälle von Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr hatte die Polizei am Donnerstag zu bearbeiten. Das teilen die Beamten mit.

Ein 45-jähriger Mazda-Fahrer hatte sich gegen 16.40 Uhr in der Heidelberger Straße auf der Abbiegespur in die Gerbersruhstraße eingeordnet. Ein nachfolgender 49-jähriger Skoda-Fahrer soll dann von der Geradeausspur auf die Linksabbiegespur gefahren und mit dem Mazda zusammengestoßen sein. Der Skoda-Fahrer gab dagegen an, dass der 45-Jährige den Unfall verursacht habe.

Zu dem Unfall gab es offensichtlich eine "Vorgeschichte". Der Mazda-Fahrer hatte kurz zuvor die Hupe betätigt, da der Skoda ihm im Weg stand. Daraufhin soll der Skoda-Fahrer ihn über mehrere Straßen verfolgt und bedrängt haben. Auch soll er den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Danach habe sich der Fahrer des Skoda vor ihm gesetzt und sei mit geringer Geschwindigkeit vor ihm hergefahren.

Nachdem es schließlich zum Unfall gekommen war, soll der 49-Jährige seinen Kontrahenten noch auf das Übelste beleidigt haben. Zeugen des Vorfalls können sich unter Telefon 06222/57090 bei der Polizei melden.

Mit einer rücksichtslosen Fahrweise nötigte und gefährdete ein unbekannter Mercedes-Fahrer kurz nach 17 Uhr auf der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und dem Autobahnkreuz Walldorf einen 23-Jährigen. Dieser war in Richtung Mannheim unterwegs und wurde zum Fahrstreifenwechsel genötigt. Als er auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr, zog der Mercedes-Fahrer plötzlich und ruckartig nach rechts vor das Auto des 23-Jährigen. Dieser konnte nur mit Mühe einen Unfall verhindern und fühlte sich stark gefährdet.

Im weiteren Verlauf überholte der Fahrer über den Beschleunigungs- und Standstreifen in Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg zwei vorausfahrende Lkw. Zudem soll er den 23-Jährigen sowie weitere Autofahrer beleidigt haben, in den er ihnen den ausgestreckten Mittelfinger zeigte.

Auf dem Dach des Mercedes war eine Dachbox, das Kennzeichen konnte der 23-Jährige der Polizei mitteilen. Weitere Zeugen melden sich unter Telefon 06227/358260 bei der Verkehrspolizei.