Wiesloch. (mf) Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten ist es am frühen Freitagnachmittag auf der Bundesstraße B3 bei Wiesloch gekommen. Der Fahrer eines Kleinwagens war gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Bruchsal unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache wohl ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle verlor.

Das Fahrzeug stürzte in Folge dessen auf die Seite und blieb beschädigt neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr nur halbseitig an der Unfallstelle vorbeifahren. Deshalb bildeten sich in beiden Richtungen rasch lange Staus.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht werden.