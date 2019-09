Die Zeit ohne Spielbetrieb ist endlich vorbei: Jetzt kann auf dem frisch sanierten Kunstrasenplatz am Dämmelwald wieder trainiert und gespielt werden. Die Vereine und die Schulen freuen sich. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) OB Dirk Elkemann hatte zur Feier des Tages, der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Kunstrasenplatzes an der Parkstraße, auch gleich zwei Trainings-Fußbälle mit im Handgepäck, die er dem VfB-Vereinsvorsitzenden Dirk Hofer und Vorstand Özdemir Öztürk vom 1. FC Wiesloch überreichte. Jetzt könne auf dem Platz endlich wieder trainiert und gespielt werden.

Bereits im Sommer 2018 wurden auf dem sehr intensiv genutzten Platz erste Probleme erkannt. Das Füllmaterial verklumpte und wegen der großen Hitze verschärfte sich die Situation weiter. Der Abbauprozess beim Kunststoffgranulat beschleunigte sich, eine grundlegende Sanierung wurde unumgänglich. Der Gemeinderat entschied sich im Herbst 2018 für eine vorzeitige Erneuerung des acht Jahre alten Kunstrasenbelags. Gleichzeitig wurde beim Land ein Zuschussantrag nach der Sportstättenförderung eingereicht.

Der Platz selbst konnte im vergangenen Jahr von den Vereinen und Schulen nur noch eingeschränkt genutzt werden. In diesem Frühjahr musste er dann aus Sicherheitsgründen - wegen der Verletzungsgefahr - komplett geschlossen werden. Die Vereine mussten auf den Rasen im Stadion ausweichen, was im Winter nur bedingt möglich war, und auf die Plätze in den Stadtteilen für Training und Spielbetrieb zurückgreifen. Noch im Winter 2019 wurde der Auftrag für die Erneuerung des Spielfeldes erteilt und der Zeitplan mit den Vereinen abgestimmt.

OB Dirk Elkemann (3. v.re.) hatte zur Übergabe des Platzes gleich auch Bälle mitgebracht. Foto: Pfeifer

Im Frühjahr erreichten dann erste Meldungen über die Problematik von Umweltbelastungen durch Mikroplastik von Kunststoffrasen die Stadtverwaltung. Ein Nachtragsangebot für den alternativen Füllstoff Korkgranulat wurde eingeholt, aber die ausführende Firma bestand auf der Lieferung des bereits bestellten und produzierten Füllmaterials. So entschied sich die Stadt für das ursprünglich favorisierte und bestellte Granulat.

Gegenüber dem Vorgängerrasen wurde jetzt deutlich weniger Kunststofffüllmaterial eingebaut und die gekräuselte Faserstruktur des Rasens verringert auch die Abtragung. Eine Besonderheit des neuen Spielfelds sind die in verschiedenen Farben eingearbeiteten Markierungen für ein Großspielfeld und kleinere Größen für Juniorenmannschaften. So können gleichzeitig zwei Mannschaften verschiedener Altersgruppen auf dem Platz trainieren und es müssen nicht jedes Mal Markierungshütchen aufgestellt werden.

Die beiden Wieslocher Fußballvereine sind sehr froh, dass ihnen nun wieder eine ganzjährig und uneingeschränkt nutzbare Spiel- und Trainingsstätte zur Verfügung steht. Beide Vereine teilen sich den Platz, der deshalb jeden Abend von 17 bis 22 Uhr ununterbrochen in Betrieb ist. Vormittags steht der Platz den Schulen zur Verfügung und an den Wochenenden finden hier die Punktspiele der Mannschaften statt. Für eine entsprechende Nutzungsintensität wären drei bis vier Naturrasenplätze nötig.

Deshalb sei ein Kunstrasenspielfeld auch eine wirtschaftliche und ökologische Alternative zum Naturrasen, zumal bei Flächenknappheit in einem Verdichtungsraum wie hier in Wiesloch. Hinzu kommen noch die finanziellen Aspekte. Auch die Arbeiten für die Stadtgärtnerei reduzieren sich, es muss nicht gemäht werden.

Die Kosten für die Erneuerung des Spielfelds belaufen sich auf rund 260.000 Euro, 73.000 Euro fließen aus Landeszuschüssen.