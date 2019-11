Am kommenden Freitag beginnt in Wiesloch wieder der „Weihnachtszauber“, der auf dem evangelischen Kirchplatz und dem Marktplatz wie auf unserem Bild aus dem vergangenen Jahr für adventliches Flair sorgt. Archiv-Foto: Jan A. Pfeifer

Wiesloch. (hds) Es wird wieder „zauberhaft“ in der Wieslocher Innenstadt, wenn sich vom 29. November bis 22. Dezember der evangelische Kirchplatz und der Marktplatz in eine adventliche Weihnachtslandschaft verwandeln. „Das Konzept haben wir leicht verändert“, erläuterte der Geschäftsführer des organisierenden Vereins „Stadtmarketing“, Michael Maier, in einem Pressegespräch. Denn in diesem Jahr geht das weihnachtliche Treiben dreieinhalb Wochen lang. „Wir haben damit auf die Wünsche des Einzelhandels reagiert. Von dort wurden Stimmen laut, den Markt doch bis möglichst nahe an Weihnachten geöffnet zu lassen. Diesem Wunsch haben wir jetzt entsprochen“, so Maier. Gemeinsam mit der Stadt als Veranstalter und dem Palatin – verantwortlich für das Programm im Zelt auf dem Marktplatz – wird das „Dreigestirn“ eine Mischung aus Unterhaltung, Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten bieten.

„Es ist der Mix aus Musik, Kultur und Kommunikation, verbunden mit gutem Essen und einer gemütlichen Atmosphäre, die den Weihnachtsmarkt über die Stadtgrenzen Wieslochs hinaus attraktiv machen“, so Maier. Aber auch aktives Mitwirken ist in den dreieinhalb Wochen angesagt. So bei den Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen (11. Dezember von 18 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz). Das jeweilige musikalische Talent können die Besucher beim Christmas-Singen gemeinsam mit der Bertha-Benz-Realschule unter Beweis stellen (19. Dezember ab 17.30 Uhr im Event-Zelt). Ebenso ist wieder „Christmas Karaoke“ mit Olli Roth am 12. Dezember (ebenfalls ab 17.30 Uhr im Zelt) angesagt. Mit dabei auch die Bürgerstiftung Wiesloch mit ihrem „Märchenzelt“, erzählt wird in diesem Jahr in der Geschäftsstelle in der Rathausgasse.

Für die jüngsten Besucher gibt es ein Kinderkarussell und zum Nikolaustag (am Samstag, 7. Dezember von 15 bis 17 Uhr auf dem evangelischen Kirchplatz) sind besondere Überraschungen geplant. „Es gibt bei uns also nicht nur den Budenzauber, vielmehr bieten wir ein Rundumprogramm, das auf alle Altersstrukturen zugeschnitten ist“, betonte Maier. Und dafür gibt es reichlich Unterstützung, so unter anderem vom städtischen Bauhof, der die Hütten aufstellt und für die Beleuchtung zuständig ist.

Im Eventzelt, das in diesem Jahr auf der anderen Seite des Marktplatzes stehen wird, geben sich zahlreiche Wieslocher Schulen, Kindergärten, Vereine und Organisationen die „Tür in die Hand“. Mit eben diesem Rahmenprogramm, das unter anderem Auftritte des Blechbläserensembles der Musikschule Südliche Bergstraße, der „Nachtigallen“ und von „The Good Ship Kangaroo“ vorsieht, wird man sich nach Worten Maiers von anderen Weihnachtsmärkten unterscheiden und somit zur Attraktivität beitragen. Das Alte Rathaus wird, so Julia Brinkmann vom Palatin, in den Abendstunden mit wechselnden Motiven angestrahlt. „Daher auch die Verlagerung unseres Zeltes“, erklärte sie. „Wir werden auch, bedingt durch die Wechsel in den Ständen, jede Woche neue Angebote auf dem Weihnachtsmarkt bieten können“, ergänzte Maier.

Zuversichtlich gibt sich auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann. „Wir können den Besuchern im Verlauf der dreieinhalb Wochen so einiges präsentieren“, meinte er und verwies auf zusätzliche Veranstaltungen, die während dieser Zeit an anderen Orten stattfinden. Elkemann selbst wird am Freitag, 29. November, den Weihnachtszauber um 17 Uhr auf dem Marktplatz eröffnen, und dies mit musikalischer Unterstützung des Kurpfälzischen Fanfarenzugs. „Jetzt hoffen wir alle, dass das Wetter mitspielt.“

Info: Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und an den Sonntagen von 14 bis 21 Uhr. Einzelheiten über das Programm gibt es zusammengefasst in einer kleinen Broschüre, die an vielen Stellen in Stadt ausliegt, außerdem unter www.echt-wiesloch.de.