Wiesloch. Zum 49. Mal findet am zweiten Winzerfest-Samstag das weit über die Grenzen Wieslochs hinaus bekannte und beliebte Vereinsfest "Wein und Markt in Straßen und Gassen" statt. 1971 hatten fünf Wieslocher Bürger die Idee, zum Bau des Altenheims "Haus Kurpfalz" ein Straßenfest durchzuführen. Die Resonanz war groß, der gesamte Reinertrag wurde von den teilnehmenden Vereinen gespendet.

Nach diesem Erfolg wurde "Wein und Markt" ein fester Bestandteil des Winzerfests: eine Veranstaltung der Vereine, organisiert vom Wieslocher Verkehrsverein. Veranstalter ist die Stadt Wiesloch. Am Samstag, 31. August, von 10.30 bis 19 Uhr können die Besucher in der Innenstadt über 70 Stände der Vereine und des Einzelhandels erleben. Aufgrund der Baustellen haben einige Vereine einen neuen Standort. Die Verantwortlichen Klaus Rüger, Manfred Walter und Jürgen Adam vom Verkehrsverein haben besonders darauf geachtet, dass an den Ständen auch Vereinsaktivitäten gezeigt werden.

Mit ihrem Besuch unterstützen die Gäste die wertvolle Arbeit der Wieslocher Vereine, wie der Verkehrsverein betont: Sie betreuen über 3250 Kinder und Jugendliche und engagieren sich im sozialen Bereich. Den traditionellen Kinderflohmarkt findet man wieder in der Höllgasse, hier sind keine "Profis" zugelassen.

Die offizielle Eröffnung von "Wein und Markt" ist am 31. August um 11 Uhr mit OB Dirk Elkemann, den Kurpfälzischen Weinhoheiten und dem Verkehrsverein auf dem Marktplatz vor dem Rathaus am Stand der Wieslocher Hausfrauen.