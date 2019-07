Ein historisches Fachwerkhaus mit drei Bauphasen - die älteste reicht bis in das späte Mittelalter zurück. Derzeit wird das Haus Marktstraße 8 in enger Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt akribisch restauriert. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (oé) Die Inschrift über der Tür trägt die Jahreszahl 1827. Dass das Fachwerkhaus an Wieslochs Marktplatz mit der Nummer 8 älter sein musste, war den Experten des Landesdenkmalamts eigentlich sofort klar. Was die Bauforscher dann aber entdeckten, war für sie doch "hoch spannend", wie Dr. Ruth Cypionka erzählt, die Gebietsreferentin des Landesamts für Denkmalpflege. Denn die Ursprünge des Gebäudes reichen wohl bis ins späte Mittelalter zurück und stammen aus der Zeit vor der Zerstörung Wieslochs im pfälzischen Erbfolgekrieg 1689, als die Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde.

Hitzeschäden an der Westwand des Gebäudes weisen auf dieses Ereignis hin. Damals stand das Haus noch mit dem Giebel zum Marktplatz. Von dieser ältesten Bauphase ist vor allem noch der Keller mit seinem Tonnengewölbe erhalten. Er erlaubt den Experten einen "Blick in die Zeit vor der Zerstörung", so die Denkmalpflegerin.

Insgesamt konnten die Bauforscher drei Bauphasen an dem Gebäude sicher datieren. Auf das spätmittelalterliche oder frühneuzeitliche, wohl 1689 zerstörte Haus, folgte bereits in den Jahren 1703/04 ein barockes Gebäude, das als Gasthaus errichtet wurde, wie ein großer Gastraum im Obergeschoss beweist (der übrigens über einen heute noch vorhandenen Laubengang im Innenhof betreten wurde).

Bei der Scheckübergabe, von links: Bürgermeister Ludwig Sauer, Dr. Ruth Cypionka (Landesamt für Denkmalpflege), Annika Ahrens (Denkmalstiftung Baden-Württemberg), Bauherr Bernhard Felkel, Carmen Theilmann (Lotto Baden-Württemberg), Elric und Falk-Bernhard Felkel sowie Ute Bellemann. Foto: Pfeifer

Nun stand das Haus mit der Seitenwand zum Marktplatz und war komplett mit einem Zierfachwerk versehen. Zusammen mit dem historischen Freihof ist es wohl eines der ältesten Gebäude Wieslochs, das älteste Haus am Marktplatz ist es Ruth Cypionka zufolge ganz gewiss. "Das alte Rathaus ist erst zehn Jahre später entstanden", erklärt sie.

1827 schließlich folgte die dritte Bauphase. Nun wurde das Gebäude ostwärts um drei Fensterachsen erweitert, im Erdgeschoss versteinert, ein neuer Dachstuhl wurde errichtet und auch das Fachwerk teilweise ausgetauscht. Dieses Fachwerk wurde damals übrigens verputzt, wie die Bauexpertin anmerkt, und erst nach rund 100 Jahren in den 1920er oder 30er Jahren wieder freigelegt. Seither trägt das "historisch sehr besondere Gebäude" sein heutiges Gesicht. Und was die Denkmalschützerin besonders freut: Es ist insgesamt noch gut erhalten.

Und dieser Zustand wird sich in Zukunft sogar noch deutlich verbessern. Zu verdanken ist dies dem heutigen Besitzer des Anwesens, Bernhard Felkel. Als Maurermeister und Restaurator mit eigenem Betrieb ist er selbst ein Mann vom Fach. 2017 hatte er das Gebäude von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wiesloch erworben - mit dem Ziel, das historische Gemäuer zu erhalten und mit neuem Leben zu erfüllen.

Dem Bauherrn merkt man an, dass ihm diese Mammutaufgabe ein Herzensanliegen ist. "Das Haus hat mir schon als Bub gefallen", sagt Bernhard Felkel, dessen Geburtshaus nicht allzu weit entfernt steht. Wirtschaftliche Überlegungen allein haben den Bauherren jedenfalls nicht geleitet: "Wer sich ein Denkmal anschaffen will und meint, er macht nach einem Jahr Profit, der soll es lieber bleiben lassen", meint Bernhard Felkel. Dr. Ruth Cypionka pflichtet ihm bei. Selbstverständlich solle ein Denkmal genutzt werden, aber ein Renditeobjekt sei es nicht in erster Linie.

Sie spricht mit Blick auf das gemeinsame Ziel von einer "tollen Situation". Die Sanierung des historischen Bauwerks, das jahrelang leer stand, erfolgt in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz und Bernhard Felkel selbst möchte vieles möglichst im Original bewahren - Teile des alten Kälberhaar-Putzes etwa oder auch die noch komplett erhaltene Holzvertäfelung von 1827. Am Ende sollen in dem Gebäude wieder Wohnungen Platz finden. Wann alles fertig ist? Bis spätestens 2027, dann sind es 200 Jahre seit dem letzten großem Umbau, meint Bernhard Felkel mit einem Schmunzeln.

Welche Anerkennung sein Engagement findet, zeigt sich auch daran, dass die Denkmalstiftung Baden-Württemberg das Sanierungsprojekt mit 25.000 Euro fördert. "Wir unterstützen überall da, wo es sonst keine oder nicht genug Fördermittel gibt", erläuterte Annika Ahrens, Vorstandsmitglied der Denkmalstiftung Baden-Württemberg, bei der Überreichung des Schecks. Besonders gelte dies da, wo sich Privatleute für ein Denkmal einsetzten. So, wie dies hier der Fall ist.

Im verwinkelten Innenhof ist noch der Laubengang vorhanden, der einst in den Gastraum im Obergeschoss führte. Foto: Pfeifer

Die Fördermittel stammen übrigens aus den Lotterieerträgen der Glücksspirale. Laut Carmen Theilmann, Geschäftsführerin der Toto-Lotto Regionaldirektion Nord-West, fließen jährlich in Baden-Württemberg über 24 Millionen Euro aus den Erlösen der staatlichen Lotterien in den Denkmalschutz. "Lottospieler sind also die heimlichen Mäzene im Land", meinte die Vertreterin der Toto-Lotto-Gesellschaft.

Als "Freudentag" bezeichnete Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer die Überreichung der Fördermittel. Sein Dank galt besonders der Familie Felkel für ihre Bereitschaft, das historische Gebäude von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft zu kaufen und es zu sanieren. Dies sei gewiss eine "große Herausforderung", doch wisse er das Projekt "in guten Händen". Zugleich ermunterte Sauer andere Bauherren, dem Beispiel zu folgen.

Es gebe noch viele erhaltenswerte Gebäude in der Stadt. Deren Sanierung sei nicht nur "städtebaulich wichtig", auch Wohnungen würden dringend gebraucht. Den Dank gab Dr. Ruth Cypionka übrigens gerne zurück: nämlich dafür, dass sich die Stadt selbst so sehr für den Erhalt des Gebäudes eingesetzt habe.