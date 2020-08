Auf dem ehemaligen Gelände des Kindergartens „Postillion“ und der seit zehn Jahren nicht mehr genutzten Industriehalle in der Straße „Zwischen den Wegen“ sollen bis 2022 68 neue Wohneinheiten entstehen. Foto: Sebastian Lerche

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. "Es tut sich viel hier bei uns in Wiesloch", eröffnete Bürgermeister Ludwig Sauer beim Spatenstich für den neuen Wohnkomplex "Zwischen den Wegen". In Wiesloch werde derzeit "vieles auf links" gedreht, meinte Sauer und spielte damit auf die zurzeit laufenden Bauaktivitäten im Stadtgebiet an.

Denn insgesamt 68 Mietwohnungen sollen im Gebiet am Wieslocher Stadtausgang Richtung Walldorf entstehen, im Juli 2022 sollen sie fertig sein. Vorgesehen sind auf dem Areal von rund 5700 Quadratmetern fünf Gebäude mit Wohnungen unterschiedlichsten Zuschnitts – von Singlewohnungen bis zu einem genügenden Platzangebot für Familien. Auch acht geförderte Wohnungen mit verringertem Mietzins sollen sich unter den 68 Wohneinheiten befinden. Der erste Schritt ist nun der Bau einer Tiefgarage, begonnen wird damit im Spätherbst.

"Wir hatten viele harte und doch konstruktive Gespräche", sagte Wieslochs Bürgermeister und betonte, die neue Anlage sei, auch aufgrund des zu schaffenden Wohnraums, eine "städtebauliche Aufwertung". Andreas Kaiser, der in Vertretung des Bauherren beim Spatenstich anwesend war, hob hervor, er habe bei der Realisierung des Projektes im Vorfeld viel lernen müssen, und bedankte sich in diesem Zusammenhang bei allen Beteiligten. Es habe eine gute Kooperation mit der Verwaltung gegeben und auch mit den benachbarten Anwohnern habe man Einvernehmen erzielen können. Umgesetzt wird das Vorhaben von der Projektentwicklung Rhein-Neckar unter der Federführung des Architekten Klaus Pfaff. Die Bauunternehmung Erhardt + Hellmann wird das Projekt dabei schlüsselfertig herstellen. Die Projektsteuerung übernimmt das Büro von Klaus Lochmann.

Bereits vor zwei Jahren, im Juli 2018, hatte der Wieslocher Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen, der ein Jahr später in Kraft trat. Die einstmals gewerbliche Nutzung des Grundstücks war nicht mehr passend zur Umgebung und wurde durch die Bebauungsplanänderung korrigiert. "Jetzt ging es zum Finale alles sehr schnell, die Baugenehmigung flatterte gar ein paar Tage vor dem eigentlichen Termin bei uns auf den Tisch", freute sich Architekt Klaus Pfaff. Trotz langer Vorbereitungsphase, vieler Fragen und Probleme habe die Verwaltung stets schnell reagiert und so bei der Umsetzung des Vorhabens wertvolle Unterstützung geleistet.

Wenn im November dieses Jahres mit dem Bau der Tiefgarage begonnen wird, muss zunächst belastete Erde abtransportiert werden. "Wir haben bei den Untersuchungen – wie fast überall in Wiesloch – doch hohe Belastungen unter anderem mit Schwermetallen feststellen müssen", erzählte Pfaff. Die Entsorgung gestalte sich schwierig und teuer, denn in Baden-Württemberg dürften keine neuen Deponien eingerichtet werden. "Das führt naturgemäß zu Engpässen und hohen Preisen", erklärte der Architekt weiter.

Für den neuen Wohnkomplex musste eine Doppelhaushälfte und die seit mehr als zehn Jahren nicht mehr genutzte Industriehalle weichen, ebenso der früher auf dem Gelände befindliche Kindergarten "Postillion". Dieser fand inzwischen ein neues Domizil in unmittelbarer Nachbarschaft der Merian-Schule.