Wiesloch. (pol/mare) Ein 63-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend zwischen Waldwimmersbach und Wiesloch mehrere Unfälle verursacht und zahlreiche andere Autofahrer gefährdet. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann war kurz nach 18 Uhr mit seinem Mercedes von Waldwimmersbach über Wiesenbach, Bammental, Gauangeloch, Schatthausen und Baiertag bis nach Wiesloch unterwegs. Einem nachfolgenden Autofahrer fiel dabei auf, dass der 63-Jährige mehrfach in den Gegenverkehr geriet und entgegenkommende Autos ausweichen mussten, um Unfälle zu vermeiden.

Zwei dieser Fahrzeuge kam der Mercedes-Fahrer so nahe, dass er mit seinem Außenspiegel mit diesen zusammenstieß. Anschließend fuhr er einfach weiter. Der Zeuge folgte dem Mercedes, bis dieser in Wiesloch in den Hinterhof eines Anwesens fuhr und minutenlang versuchte, einzuparken. Zwischenzeitlich traf auch die alarmierte Polizei vor Ort ein. Die Beamten sprachen den Mann, der noch immer mit dem Einparken beschäftigt war, an und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie fest, dass dessen Fahrweise vermutlich auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen war. Alkohol hatte er jedenfalls nicht getrunken, wie ein Alkoholtest zeigte.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und Autofahrer, die von der Fahrweise des 63-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden. Sie können sich unter Telefon 0621/1744140 melden.