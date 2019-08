Wiesloch. (pol/van) Die Wieslocherin, die am Montag als vermisst gemeldet wurde, ist wieder da. Das berichtet die Polizei am heutigen Donnerstag. Die 57-jährige Frau wurde wohlauf in Rastatt angetroffen und in eine Fachklinik gebracht.

Wie die Beamten berichteten, hatte die 57-Jährige am Montag gegen 19.15 Uhr das Psychiatrisches Zentrum Nordbaden verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt.

Update: Donnerstag, 8. August 2019, 8.54 Uhr