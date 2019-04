Wiesloch. (hds) Es war eine Pilotveranstaltung für ganz Baden-Württemberg: Rund 500 Einsatzkräfte der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen, davon alleine 250 Personen, die in dem angenommenen Ernstfall einer radioaktiven Verseuchung als betroffene Bürgerinnen und Bürger agierten, nahmen an der Großübung an den beruflichen Schulen des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch teil. Ziel war es, eine sogenannte "Notfallstation" einzurichten, in der nach einem Unfall in einem Kernkraftwerk oder bei einem Transport radioaktiver Stoffe betroffene Personen bei einer möglichen Kontamination erstversorgt werden.

Mit dabei waren Organisationen aus Heidelberg, Mannheim, dem Neckar-Odenwald- und dem Rhein-Neckar-Kreis. Der über mehrere Stunden dauernde "Ernstfall" war in verschiedene Abschnitte eingeteilt worden. Dabei ging es darum, zunächst die Personen zu erfassen und eine eventuelle Strahlenbelastung festzustellen, um dann die geeigneten Maßnahmen einzuleiten.

Zuvor mussten alle notwendigen Einrichtungen für die Notfallstation aufgebaut werden. Das lief perfekt. Ähnlich wie an einem Flughafen, hatten die Organisationsteams eine Art Schleuse eingerichtet, in der die teilnehmenden Personen untersucht wurden. Dort und auch an anderen Stationen waren die Helfer in orangefarbene Schutzanzüge gehüllt, zudem trugen sie überdimensionierte Brillen und Mundschutz. Jürgen Lind, Einsatzleiter der Feuerwehr und beim Regierungspräsidium in Karlsruhe zuständig für den Katastrophenschutz, sprach von einem "optimalen Areal" in Wiesloch, auf dem die Übung stattfand. "Wir haben hier die notwendigen Räumlichkeiten und zudem die große Kreissporthalle, in der wir die betroffenen Personen versorgen können", informierte er bei einem Medienrundgang. Denn es mussten nicht nur Unmengen von Material wie Einwegdecken und Ersatzkleidung herbeigeschafft und zwischengelagert werden. Auch die logistischen Rahmenbedingungen galt es zu schaffen. So konzentrierte sich ein Team beispielsweise ausschließlich auf das Duschen und die Weiterversorgung der einer Strahlenbelastung ausgesetzten Statisten.

"Es ist wichtig und für den Ernstfall absolut notwendig, alle Szenarien durchzuspielen", so Lind. Das hat nach den ersten Einschätzungen geklappt, zumal die Beteiligten im Vorfeld bereits auf die Katastrophenschutzübung vorbereitet worden waren. Professor Hermann Schröder, Leiter der Abteilung Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement im Innenministerium, zog ein positives Resümee und dankte allen Beteiligten. "Das Zusammenspiel der eingesetzten Kräfte wie Feuerwehr, Malteser, Deutsches Rote Kreuz und Technisches Hilfswerk hat gut funktioniert", lobte er.

"Für den Ernstfall sind wir bestens gerüstet"

Auch der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger, sprach von einem reibungslosen Übungsverlauf. Sein Amtskollege aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, Achim Brötel, hob die Notwendigkeit hervor, entsprechende Vorsorgen zu treffen. Jürgen Odszuck, Erster Bürgermeister der Stadt Heidelberg, ergänzte, man wünsche sich natürlich, dass das jetzt simulierte Szenario niemals eintreffe: "Aber für den Ernstfall sind wir bestens gerüstet". Auch Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf. Die in der Übung gewonnenen Erkenntnisse werden den anderen elf Notfallstationen in Baden-Württemberg als Planungsgrundlage dienen.