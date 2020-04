In dieser Sozialunterkunft in Wiesloch wurde eine Frau am Dienstagmorgen erschlagen. Die 50-jährige Tatverdächtige wurde in eine Psychiatrie eingeliefert. Foto: Marco Friedrich

Wiesloch. (pol/rl) Eine 50-jährige Frau soll ihre Mitbewohnerin in einer Sozialunterkunft in Wiesloch am frühen Dienstagmorgen mit dem Holzstiel einer Axt erschlagen haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag mit.

Ein Zeuge informierte die Polizei, die die tote Bewohnerin im Kellergeschoss fand. Die 50-jährige Tatverdächtige wurde in ihrer Wohnung festgenommen und befindet sich seitdem im Polizeigewahrsam.

Das Tatmotiv ist noch unklar. Bekannt sei aber, dass es in den vergangenen Wochen andauernd zu Streitigkeiten zwischen den beiden Frauen gekommen war.

Die 50-Jährige wurde am Mittwochnachmittag der Haftrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte dabei einen Unterbringungsbefehl und die Frau wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Update: 29. April 2020, 17.30 Uhr