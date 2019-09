Wiesloch. (pol/rl) Von zwei Männern zusammengeschlagen und getreten wurde ein 46-Jähriger am frühen Sonntagmorgen. Laut Polizeibericht waren die drei Männer in einer Gastwirtschaft in der Mühlgasse gegen 1 Uhr in Streit geraten. Zunächst habe der ältere der beiden Männer den 46-Jährigen beschimpft. Dabei soll sein jüngere Begleiter den 46-Jährigen zunächst zu Boden geschlagen haben und ihn dann mehrfach getreten haben.

Daraufhin wurde alle drei Personen des Lokals verwiesen. Warum die Wirte nach der Auseinandersetzung nicht die Polizei riefen, ist nicht bekannt.

Der 46-Jährige wollte nun zur Polizeidienststelle Wiesloch gehen, da er selbst kein Telefon dabei hatte, um die Polizei zu verständigen.

Vor der Gaststätte ließen die beiden Angreifer den 46-Jährigen jedoch nicht in Ruhe. Auf dem Weg zur Dienststelle schlugen und traten sie weiter auf ihn ein. Erst an der Ecke Bachstraße hörten sie auf und flüchteten.

Als der 46-Jährige auf der Dienststelle Anzeige erstattete, hatte er Kopfverletzungen und klagte über Schmerzen. Die Beamten riefen einen Rettungswagen, der den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus transportierte.

Die beiden Angreifer sollen "orientalischen Phänotyps" sein. Der ältere der beiden hatte eine Stirnglatze. Der jüngere, der für die Schläge und Tritte verantwortlich war, soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein. Er hat eine kräftige Statur, ist etwa 1,70 Meter groß, hatte etwa 2 bis 3 Millimeter kurze Haare und trug ein weißes T-Shirt mit Blumenmuster.

Die Ermittler des Polizeireviers Wiesloch suchen nun nach Zeugen des Vorfalls und oder nach Personen, die Hinweise auf das unbekannte Duo geben können. Diese mögen sich unter 06222/57090 melden.