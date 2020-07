Wiesloch. (pol/gin) Der vermisste 39-Jährige aus Schwarzach ist wieder aufgetaucht. Er wurde am Wochenende wohlbehalten gefunden, teilt die Polizei mit.

Er wird im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch behandelt und ging kurz vor 15 Uhr am Dienstag in den genehmigten Ausgang zum Einkaufen in einen nahegelegenen Supermarkt. Davon kehrte der Mann zunächst nicht mehr in die Einrichtung zurück und wurde seither auch nicht mehr gesehen.

Mehrere Zeugen hatten den Vermissten aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung erkannt und sich bei der Polizei gemeldet, sodass dieser schließlich in einer S-Bahn in Winnenden angetroffen und zur weiteren Behandlung einer Fachklinik überstellt werden.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 9.43 Uhr