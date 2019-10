Wiesloch. (pol/mare) Der 38-jährige Benno Philipp F. aus Wiesloch wird vermisst und ist womöglich in einer hilflosen Lage. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Er wurde zuletzt am Montag, 21. Oktober, gegen 13 Uhr im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch gesehen und ist seither verschwunden. Der Vermisste verließ die Einrichtung in unbekannte Richtung und ist seither verschwunden, weshalb eine Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt wurde.

Benno Philipp F.. Foto: Polizei

Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zum Aufenthalt des 38-Jährigen bereits aufgenommen und Maßnahmen getroffen. Der 38-Jährige wurde bislang aber nicht gefunden.

Benno Philipp F. wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 Meter groß, schlank, Brillenträger, er wiegt etwa 54 Kilogramm, hat kurze schwarze Haare, braune Augen und eine Zahnlücke (oberer Schneidezahn fehlt)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden. Er ist orientierungslos. Des Weiteren ist er aufgrund einer behandlungsbedürftigen Erkrankung auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. "Es besteht eine Eigengefährdung und somit eine Gefahr für Leib und Leben", schreibt die Polizei.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des 38-Jährigen geben kann, bittet die Polizei, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/1744444 in Verbindung zu setzen.