Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Das Thema "Bildung" hat in der Verwaltung der Weinstadt einen hohen Stellenwert. So wurden in der jüngeren Vergangenheit bereits rund 30 Millionen Euro in unterschiedliche Bauaktivitäten investiert. So in den Neubau der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule und in die Sanierung der Bertha-Benz-Realschule. Mehr als 17 Millionen Euro wurden inzwischen überdies vom Gemeinderat für die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Ottheinrich-Gymnasium genehmigt. Dort ist vorgesehen, in insgesamt drei Abschnitten dringend notwendige Arbeiten anzugehen. All dies soll, so die Planungen, bis 2026 abgeschlossen sein.

In dem unlängst vorgestellten Schulbericht, der in Abständen von drei bis fünf Jahren veröffentlicht wird, ist die aktuelle Situation beschrieben und vor allem die Entwicklung der Schülerzahlen hochgerechnet. Und da könnte besonders beim Blick auf die Grundschulen im innerstädtischen Bereich mittelfristig Handlungsbedarf bestehen.

"Wir haben derzeit einige Neubaugebiete in der Planung oder bereits in der Umsetzung. Dies hat Auswirkungen auf die Maria-Sibylla-Merian-Schule und die Schillerschule. Dort werden durch den Zuzug vor allem von Familien mit Kindern zusätzliche Plätze benötigt", so Andreas Hoffner, im Rathaus für den Fachbereich "Bildung und Gesellschaft" zuständig. Wie viel zusätzlicher Platzbedarf tatsächlich notwendig sein wird, sei derzeit schwer einzuschätzen. "Wir nehmen zunächst einmal die Geburtenrate als Grundlage und sehen bereits heute, dass die beiden Grundschulen an ihre räumlichen Grenzen stoßen werden", so Hoffner.

Er nimmt dabei die Statistik als Grundlage und diese geht wegen der neuen Baugebiete von einem Zuwachs von mehr als zwölf Kindern pro Schuljahr an der Merian-Schule aus. Ähnliches gilt für die Schillerschule. Das Problem: Eine bauliche Erweiterung ist an beiden Schulen nur schwer umsetzbar, zumal an der Merianschule bereits als eine Art "Überbrückung" auf eine Containerlösung zurückgegriffen wird.

"Wir haben daher ein Büro in München, das große Erfahrung besitzt, beauftragt, eine Prognose bis zum Jahr 2035 zu erarbeiten", fügte Hoffner hinzu. Das Ergebnis erwarte man im März dieses Jahres. Dann könne man konkret weitere Schritte ins Auge fassen, so beispielsweise sogar den Neubau einer weiteren Grundschule.

Alleine auf die Hochrechnungen des Landes Baden-Württemberg kann man sich dabei nur bedingt beziehen. Diese resultieren in erster Linie auf Zuwächsen bei der Bevölkerung. Rechne man mit diesen Daten, "würden sich die Grundschulzahlen sogar reduzieren", erläuterte Hoffner. Dies ist beim Blick auf die entstehenden Baugebiete jedoch unwahrscheinlich. "Wir müssen uns tatsächlich mit einem Grundschulneubau beschäftigen", kündigte Hoffner an.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann möchte auf jeden Fall die Einschätzung des beauftragten Büros abwarten. "Erst wenn uns hochgerechnete Zahlen vorliegen, können wir konkrete Überlegungen anstellen", so der Rathauschef im Gespräch mit der RNZ. Dabei bringt er neben dem Neubau einer Grundschule auch andere Überlegungen mit ins Spiel: "Wir sollten uns Gedanken machen, ob wir – sollte sich ein zusätzlicher Bedarf ergeben – die einstige Gerbersruhschule in unsere Planungen mit einbeziehen."

Der OB erläuterte: "Der Gebäudekomplex, der derzeit teilweise von der Volkshochschule Südliche Bergstraße als Dependance genutzt wird, könnte vielleicht zur Grundschule umfunktioniert werden." Eine Gemeinschaftsschule wäre auch mit Blick auf den notwendigen Aus- und Umbau dort nicht möglich gewesen, ergänzte Elkemann. Eine Grundschule wiederum wäre beispielsweise bezüglich der Schülerzahl vielleicht zu stemmen. Allerdings müsste man dann vom ursprünglichen Plan, das Gerbersruhschul-Areal zu verkaufen, abrücken.

Sollten eine Umwidmung nicht realisierbar sein und die Zahlen der Grundschüler weiter anwachsen, muss man sich laut Elkemann über einen Neubau Gedanken machen. "Da geht es zunächst um einen Standort, der aus meiner Sicht im westlichen Teil der Stadt liegen müsste", blickte Elkemann in die Zukunft. Dies werde dann entsprechend geprüft. "In erster Linie kommt es jetzt darauf an, die Prognose abzuwarten. Erst dann können die nächsten Schritte eingeleitet werden."

Die Grundschulfrage ist jedoch nicht die einzige Sorge, die die Verantwortlichen im Rathaus beschäftigt. "Wir müssen davon ausgehen, mittelfristig eine weitere Sporthalle bauen zu müssen", sagte Andreas Hoffner. Bereits jetzt sei es mehr als schwierig, allen Schülerinnen und Schülern einen umfassenden Sportunterricht anbieten zu können. "Derzeit nutzen wir ja noch die Halle an der Gerbersruhschule. Dies ist jedoch mit einem hohen zeitlichen Aufwand für die Kinder und Jugendlichen verbunden, müssen sie doch vom Schulzentrum aus sicher dorthin und zurück gelangen." Wie Hoffner ergänzte, geht es nicht primär darum, für die Vereine die seit Langem geforderten, zusätzlichen Trainings- und Spielmöglichkeiten zu bieten, "vielmehr müssen wir den Schulsport im Auge behalten".

Ob, wann und vor allem wo eine solche Halle – idealerweise mit drei Spielfeldern – entstehen könnte, steht in den Sternen. "Wir werden auch bei diesem Punkt gründlich zu prüfen haben, wo – falls notwendig – eine solche Halle errichtet werden kann", hielt sich der Oberbürgermeister in Sachen Standort zurück. Klar dürfte sein: Eine neue Halle dürfte nicht zu weit vom Schulzentrum entfernt sein.