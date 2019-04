Walldorf. (agdo) Das Telefon klingelt und eine junge Stimme meldet sich: "Hallo Oma, ich bin’s. Wie geht es dir?" Viele Senioren steigen vertrauensvoll in das Gespräch ein, ohne nachzufragen, wer am anderen Ende der Leitung ist, weil sie davon ausgehen, dass tatsächlich ein Enkel anruft. Am anderen Ende der Leitung ist aber kein Verwandter, sondern ein Krimineller, der mit einem Trick versucht, an Geld zu kommen.

Nach diesem Schema läuft oftmals der sogenannte Enkeltrick ab. In der Waldschule fand die Veranstaltung "Trickbetrügereien - eine Gefahr nicht nur für Ältere" statt, eingeladen dazu hatte der VBE-Kreisverband Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg. Kriminalhauptkommissarin Patricia Wickert von der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim informierte über Kriminalitätsformen, die besonders ältere Menschen treffen, und erläuterte die Gefahren näher.

Was für den einen ein normales Gespräch ist, wird von einem anderen als Informationsbeschaffung genutzt, um Vertrauen zu gewinnen, und mit dem Ziel, Geld zu ergaunern. Der Enkeltrick kann auch mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht" beginnen. "Wer auf diese Frage eingeht, gibt Informationen preis, die von den Betrügern genutzt werden", sagte die Kriminalhauptkommissarin. Wer mit "mein Sohn, meine Tochter, meine Enkelin oder gar mit Namen" antwortet, verrät private Dinge, die Betrüger weiter nutzen, um eine Vertrauensbasis aufzubauen. Ist diese erst einmal geschaffen, gaukeln die angeblichen Enkel eine Notlage vor, beispielsweise eine Autoreparatur oder ein Auto- oder Computerkauf, und bitten um Geld. Gleichzeitig wird um Verschwiegenheit gebeten. Oftmals werden Betroffene durch mehrmalige Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer bereit ist zu zahlen, wird ein Bote - eine angebliche "Freundin" oder ein "Freund" - losgeschickt, um das Geld zu holen. Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme am Telefon sollte man nach dem Namen oder Wohnort der angeblichen Enkelin oder Enkels fragen und Informationen nicht selbst herausgeben. Meistens wird die Betrugsmasche da schon entlarvt, weil die Betrüger keine konkreten Antworten geben können, weiß Patricia Wickert.

Zu weiteren Betrugsmaschen zählen Gewinnversprechen am Telefon: Dem Angerufenen wird ein Gewinn vorgegaukelt, etwa eine Reise, ein Auto oder ein Geldbetrag. Um den Gewinn zu bekommen, muss man allerdings zuvor eine "Verwaltungsgebühr" bezahlen. "Finger weg davon", riet Patricia Wickert. Es ist eine kriminelle Betrugsmasche, denn den versprochenen Gewinn gibt es in Wirklichkeit nicht.

Weiter informierte die Kriminalhauptkommissarin über Gefahren an der Haustür. Dabei geben Diebe und Betrüger vor, Hilfe zu benötigen, um so in die Wohnung zu gelangen. Folgende "Notlagen" werden gerne vorgetäuscht: "Kann ich bitte ein Glas Wasser haben, mir ist schlecht oder ich muss eine Tablette nehmen", "Ich bin schwanger und mir ist schlecht, darf ich mich ausruhen" bis hin zu der Frage nach Papier und Bleistift, weil der Nachbar angeblich nicht daheim sei und man eine Nachricht hinterlassen möchte. "Man sollte immer hinterfragen, warum derjenige ausgerechnet bei mir klingelt und um Hilfe bittet", so Patricia Wickert. Man kann natürlich helfen, die Frage sei nur "wie". Wer beispielsweise nach einem Glas Wasser verlangt, sollte vor der Grundstücksgrenze warten, auf keinen Fall, sollte man denjenigen in die Wohnung lassen oder die Haustür offen stehen lassen, während man ein Glas Wasser holt. Die Diebe sind schneller drin, als man denkt.

Vorsicht auch vor falschen Polizisten, diese sind laut Patricia Wickert besonders im Rhein-Neckar-Kreis aktiv und geben vor, Bargeld oder Schmuck der Opfer in "Sicherheit" bringen zu wollen. "Die Polizei bringt kein Bargeld oder Schmuck in Sicherheit, das ist schlichtweg ein Trick", sagte die Kriminalhauptkommissarin. Dabei gehen die Betrüger besonders dreist vor, denn sie instrumentalisieren sogar die Polizei für ihr Verbrechen. Im Jahr 2017 entstand laut Patricia Wickert ein Schaden in Höhe von einer Million Euro im Verantwortungsbereich des Mannheimer Polizeipräsidiums durch falsche Polizisten.