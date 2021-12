So könnten die Sirenen in Mühlhausen aussehen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mühlhausen. (stoy) Würde es in Mühlhausen jetzt zu einer Katastrophe kommen, könnte die Bevölkerung nicht ausreichend gewarnt werden, sind sich die Mühlhausener Freien Wähler sicher. Deshalb stellten sie in der Ratssitzung einen Antrag, mögliche Standorte für den Betrieb von Sirenen zu ermitteln. Außerdem soll überprüft werden, ob die Geräte wirtschaftlich betrieben werden können. Obwohl es auch Gegenstimmen gab, entschieden sich die Ratsmitglieder bei vier Enthaltungen dafür.

Zwar unterstützt Baden-Württemberg die Anschaffung der Sirenen finanziell, allerdings ist die Antragsfrist schon Mitte November abgelaufen. Deshalb hat die Verwaltung bereits Fördermittel für sieben Sirenen beantragt, informierte Bürgermeister Jens Spanberger – im Endeffekt könnten es dann aber auch weniger werden. Sieben Sirenen kosten die Gemeinde rund 150.000 Euro, knapp 76.000 Euro könnten maximal übernommen werden.

Aber um den finanziellen Zuschuss zu erhalten, müsse bis zum Jahresende 2022 bereits alles abgeschlossen sein: von der Auftragsvergabe bis hin zur Montage. "Unter uns: Das wird nicht funktionieren", so Spanberger. Das habe sich im Gespräch mit dem Kreisbrandmeister bestätigt. Zwar wurde eine der wenigen Fachfirmen in Deutschland bereits angefragt, Rückmeldung gab es aber noch keine. Die Feuerwehr würde eine solche Anschaffung begrüßen.

Welche Art von Sirenen und ob mit oder ohne Sprachdurchsage, blieb in der Sitzung noch offen. "Die Sirenen sollen die Menschen darauf aufmerksam machen, dass etwas los ist", erklärte Bürgermeister Spanberger, "konkrete Handlungsempfehlungen müssten über Handyapps oder Durchsagen der Feuerwehr erfolgen". Zudem gebe es in der Gemeinde noch alte Sirenen, die man wieder verwenden könnte. "Damit würden wir viel Geld sparen."

Um die Kosten weiterhin möglichst gering zu halten, könnte auch der Gemeindeverwaltungsverband miteinbezogen werden, schlugen die Freien Wähler in ihrem Antrag vor. Warum die Sirenen so notwendig seien, ist für Antragsteller Reimund Metzger klar: "Im Moment sind lediglich die sozialen Medien, das Radio und Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr oder Polizei als Warnmedium vorhanden." Doch wie sehr die moderne Technik versagen könne, sei am bundesweiten Warntag 2020 deutlich geworden: Viele Bürgerinnen und Bürger hatten eine halbe Stunde zu spät eine Warnung über das Smartphone erhalten. "Im Katastrophenfall würde viel kostbare Zeit verloren gehen", so Metzger. Aber wie wichtig eine frühzeitige Warnung sei, "haben wir alle im vergangenen Sommer bei der Flutkatastrophe im Ahrtal erfahren können".

Das könne man nicht miteinander vergleichen, meinte Simona Maier (Grüne): "Der Mühlhausener Waldangelbach hat eine ganz andere Fließgeschwindigkeit als die Ahr." Zudem sieht Maier die Lärmbelästigung für Tiere, die ihre Nistplätze in der Umgebung haben, kritisch.

"Hat die Gemeinde geprüft, ob die Sirenen wirklich notwendig sind?", stellte Hans-Josef Hotz (CDU) in Frage. Der Rat solle jetzt "innerhalb von drei Minuten über 150.000 Euro" entscheiden, über deren Notwendigkeit sich keiner sicher sei. "Rechtfertigen sieben Sirenen 150.000 Euro?"

Bürgermeister Spanberger ist sich sicher: Sonst wäre es ja kein Thema, entgegnete er Hotz. Eine Prüfung, ob die Sirenen notwendig sind, werde man – wie auch im Antrag steht – nun im Ausschuss behandeln.