Von Agnieszka Dorn

Walldorf/St. Leon-Rot. Sechs Monate Zwangspause haben Spuren hinterlassen: Seit Kurzem darf das Schwimmtraining in Hallenbädern wegen der niedrigen Inzidenzzahlen und den damit verbundenen Lockerungen wieder stattfinden – auch im Aqwa Walldorf. Aber mit der Pandemie wachse inzwischen eine Generation der Nichtschwimmer heran, erklärt Dieter Nagel, Leiter der Schwimmabteilung der SG Walldorf Astoria. Die Kinder hätten bereits vergangenes Jahr wie auch die erste Hälfte dieses Jahres durch die geschlossenen Bäder keine Möglichkeit gehabt, schwimmen zu lernen.

Nun kann damit angefangen werden, die Lücken zu schließen, die SG Walldorf Astoria darf das Training wieder aufnehmen. "Wir sind sehr froh darüber", sagt Nagel erleichtert. Das halbe Jahr Pause mache sich bemerkbar, mit dem ersten Lockdown zusammengerechnet sei es sogar eine größere Zeitspanne gewesen.

Die aktuellen Regeln der Corona-Verordnung sind ein wenig strenger als noch vor dem November-Lockdown: Wer zum Training ins Hallenbad kommt, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder aber zwei Mal geimpft oder genesen sein. Für Letzteres ist eine Bescheinigung eines Arztes erforderlich. Ansonsten gelten die gängigen Hygienemaßnahmen, beim Schwimmen muss natürlich kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Bereits vor der Halle des Aqwa-Bäderparks überprüfen die Mitglieder der Schwimmabteilung die erforderlichen Unterlagen. Während die Fortgeschrittenen im Schwimmerbecken ihre Bahnen ziehen, gewöhnen sich Kinder im Nichtschwimmerbecken an das Wasser – allen macht es sichtlich Spaß. Aber nach einem halben Jahr Pause sei die Ausdauer einfach nicht mehr so gut, berichtet die 13-jährige Clara Streib, die Kondition müsste erst wieder aufgebaut werden. Dennoch habe sie sich auf das Training gefreut, gefehlt habe ihr neben dem Schwimmen auch das soziale Miteinander.

Clara ist nicht die einzige, der er so geht, die Nachfrage nach Schwimmtraining ist groß: "Wir haben eine Warteliste mit Kindern aus Walldorf und auch aus der Umgebung", berichtet Dieter Nagel weiter. Schon vor der Pandemie habe man wegen fehlender Wasserflächen nicht viel Zeit zum Schwimmen gehabt, die Situation habe sich nun verschärft.

Um die Warteliste abzuarbeiten, sollen in den Sommerferien intensive Schwimm-Camps der SG stattfinden. Damit will der Verein so vielen Kindern wie möglich die Chance bieten, das Schwimmabzeichen "Seepferdchen" zu machen – wobei das keine Garantie dafür ist, dass ein Kind schwimmen kann. Mit dem Abzeichen kann es sich gerade einmal über Wasser halten und gehört der Schwimmabteilung zufolge eigentlich noch zu den Nicht-Schwimmern. Eine weitere Möglichkeit sieht die SG darin, dass Eltern ihren Kindern in den Sommerferien das Schwimmen in den Freibädern beibringen – wenngleich sie keine ausgebildeten Trainerinnen oder Trainer sind.

Noch auf Eis hingegen liegt weiterhin das Training der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) St. Leon und Rot, denn das gemeindeeigene Hallenbad "Badespaß" ist wegen Umbauarbeiten noch bis fast zum Ende der Sommerferien geschlossen. "Wir führen gerade Umbaumaßnahmen an der Heizungsanlage durch", erklärt Bianca Mader, Zuständige für das Hallenbad. Zudem werde die Beleuchtung auf LED umgestellt. Das Hallenbad soll für Vereine in den letzten zwei Wochen der Sommerferien die Pforten öffnen.

Das sei natürlich eine nicht ganz einfache Situation, meint Michael Gruber von der DLRG St. Leon. Denn auch hier türmen sich die Namen auf der Warteliste für das Kinderschwimmtraining noch vom vergangenen Jahr. Neue Kinder habe man dieses Jahr erst gar nicht aufnehmen können, so Gruber. Auch er sieht mit wachsender Sorge, dass immer mehr Kinder aufgrund des lang anhaltenden Lockdowns nicht richtig oder gar nicht schwimmen können.

Für die fortgeschrittenen Schwimmerinnen und Schwimmer überlegt die DLRG, das Training am St. Leoner See aufzunehmen. Mit Kindern, die gerade das Schwimmen lernen, sei das allerdings nicht möglich, dafür sei der See nicht geeignet, so Gruber.