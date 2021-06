Mal richtig Wasser aufwirbeln: In St. Leon-Rot sieht man auch in der Wakeboard- und Wasserski-Anlage einen Grund für die sehr gute Qualität des Wassers. Denn so werden Wasser und Luft ausgetauscht, der Gehalt des lebenswichtigen Sauerstoffs im Nass steigt. Foto: Petrova

Von Tobias Törkott

Walldorf/St. Leon-Rot. Über zwei Bahnen rauschen die Wakeboard- und Wasserski-Fahrer am St. Leoner See – und wirbeln dabei einiges an Wasser auf. Und genau das ist laut Georg Grimm, Bereichsleiter der Erholungsanlage St. Leoner See einer der Gründe für die Wasserqualität: "Dadurch haben wir einen Austausch von Wasser und Sauerstoff." Doch das ist für Grimm nicht alleine ausschlaggebend, dazu kommen noch weitere Faktoren. Und diese führen zum Prädikat "ausgezeichnet" für die Wasserqualität des Sees, das von der Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz nun vergeben wurde – wie ebenso an den Walldorfer Badesee.

Still und klar ruht der See: Der St. Leoner See bietet auch Übernachtungsmöglichkeiten für Camper. Foto: Petrova

Anfang Juni hatte das Land Baden-Württemberg die Ergebnisse von 315 Badeseen im Südwesten mit der Badegewässer-Karte veröffentlicht. Diese werden nach einer Verordnung des Landes, angegliedert an eine EU-Richtlinie, untersucht. Die Gesundheitsämter vor Ort entnehmen Proben und schicken sie an das Labor des Landesgesundheitsamts zur Analyse. Das passiert auch während der Saison mindestens einmal pro Monat.

Der See bei St. Leon-Rot erreicht bereits seit Jahren die Bestnote. Im Badegewässerprofil wird die Qualität der vergangenen fünf Jahre aufgeführt. "Aktiv greifen wir in die Wasserqualität nicht ein", erklärt Grimm und meint damit mögliche technische Maßnahmen. "Wir haben viele Bäume am Ufer entfernt", zählt Grimm andere Gründe auf. Das habe dazu geführt, dass weniger Blätter in den See gefallen seien. "Jedes Blatt, das im Wasser verwest, ist schlecht. So entstehen Faulgase", sagt der Betriebsleiter. Diese würden dem Wasser den Sauerstoff nehmen. Dass auf dem St. Leoner-See keine Boote fahren – außer der beiden des Rettungsdienstes und des Betreibers der Wasserski-Anlage – sei ebenfalls förderlich. "Die Vielzahl dieser Dinge führt zu der guten Qualität", erklärt er. Dazu kommen laut Grimm der Grundwasseraustausch und die sehr große Tiefe des Sees von 26 Metern.

Jens Fleischer, der beim Landesgesundheitsamt für die Wasserhygiene zuständig ist, sieht das ähnlich: "Ein Gewässer mit großer Tiefe kann wesentlich mehr ab." Dazu komme es auf das Gelände des Sees an. Baggerseen seien in der Regel mit Grundwasser gespeist. "Dann sind sie von der Qualität her stabil", so Fleischer.

Am Walldorfer Aqwa-See muss man sich vor Aufblas-Krokodilen in Acht nehmen. Foto: Pfeifer

Die nächste naturnahe Schwimmadresse in der Region findet sich nur zehn Kilometer vom St. Leoner See entfernt in Walldorf. Der Badesee des Aqwa Bäder- und Saunaparks, laut Gewässerprofil des Landes ebenfalls als Baggersee deklariert, ist deutlich flacher. Doch: "Auch acht Meter sind keine geringe Tiefe", weiß der Mann vom Landesgesundheitsamt. Dann können technische Mittel helfen. "Das verhindert, dass das Wasser kippt", erklärt Fleischer. In Walldorf setzt man hier seit vielen Jahren auf eine Tiefenbelüftungsanlage, die Sauerstoff in das Gewässer pumpt. Damit werde dessen Gehalt im See gewährleistet, erklärt Stefan Gottschalk, Betriebsleiter des Aqwa.

Die Walldorfer bekommen zum dritten Mal in Folge in den vergangenen Jahren das Prädikat "ausgezeichnet" des Landes überreicht. Die Wasserqualität ist also ebenfalls bestens. So war das nicht immer: 2018 und 2017 verhängte das Land nur das Urteil "gut", im Jahr 2016 stand gar nur "ausreichend" im Profil. Die Gründe dafür waren gefiedert: "Damals gab es große Probleme mit Vögeln. Die Population ist stark explodiert. Die Probleme hatte nicht nur Walldorf", weiß Gottschalk. Vogelscheuchen und das Wegschneiden von Schilf am Ufer, um die Zahl der Nistmöglichkeiten zu verringern, führten letztlich zur Eindämmung der Vogel-Besucher. Denn besonders deren Hinterlassenschaften sind problematisch.

Ausscheidungen im Wasser mag niemand, aber warum sind diese gefährlich? Der Kot von Tieren – beispielsweise Wasservögeln – kann zu Problemen führen. Darin befinden sich sogenannte Fäkalindikatoren, wie die Bakterien Escherichia coli, kurz E.-coli, oder auch Enterokokken. Diese sind stellvertretende Indikatoren. "Wenn diese beiden ihren Wert überschreiten, geht man von einer Verschmutzung aus", erklärt Fleischer. Auf diese Keime werde bei der Analyse von Trinkwasser und Schwimmbädern geachtet. Auch Vogelarten wie die Nil- oder Graugans seien dafür verantwortlich. "Die Tiere scheiden viele Enterokokken aus", so Fleischer.

In St. Leon-Rot hatte man bisher keine Probleme mit Wasservögeln, wenn auch Betriebsleiter Grimm das für die Zukunft nicht ausschließen kann. Bisher gab es nur Probleme mit Verunreinigungen der Liegewiese. Vergrämungsaktionen, um die Tiere zu verscheuchen, waren nur mäßig erfolgreich. "Die Tiere sind relativ clever", sagt er. Seit der vergangenen Saison sollen Greifvogel-Attrappen den Gänsen die Lust am St. Leoner See rauben.

Eine weitere Gefahr für die Qualität des Wassers sind Algen. "Diese können dazu führen, dass der See kippt", erklärt Fleischer. Denn sie binden Sauerstoff und bilden Toxine. Generell seien die Seen im Land aber in ihrer Qualität stabil. "Jede Badestelle ist anders zu charakterisieren und hat eigene Eigenschaften", erklärt Fleischer. Anhand des Gewässerprofils könne man sehen, ob ein See Probleme bekommen könnte, beispielsweise durch Düngemittel aus der Landwirtschaft, die der Regen in den See spült, oder ob Zuflüsse für Probleme sorgen.

Der Badesee im Aqwa Bäder- und Saunapark Walldorf ist acht Meter tief. Die Betreiber haben eine Tiefenbelüftungsanlage im Einsatz. Seit 2019 bescheinigt das Land dem See eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität. Foto: Pfeifer

Insgesamt 301 Seen im Land seien "sehr gut" zum Baden geeignet, bestätigt das Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration. Nur eine Stelle sei wegen "hygienischer Belastung" als mangelhaft bewertet worden. Dort darf 2021 niemand baden. Der Grund hierfür: Wasservögel.

In der Region kann die Badesaison, zumindest in Sachen Wasserqualität, starten – nun muss nur noch das Wetter mitspielen. "Der Badebetrieb nimmt zu", stellt Grimm für St. Leon-Rot fest. Viele Tagestickets wurden unter der Woche verkauft. Dazu kommen die Campinggäste. "Der Wetterumschwung erreicht uns beim Camping nicht", sagt Grimm, wohl eher bei den Tagestickets.

Seit dem 22. Mai läuft auch im Aqwa der Betrieb. Die Auswirkungen des guten Wetters der vergangenen Tage spüren auch die Walldorfer. Leiter Gottschalk lobt vor allem die Kooperation der Gäste aufgrund der Corona-Maßnahmen im Bad. "Die Akzeptanz ist da." Und noch etwas freut Gottschalk: Zwischen den vielen Badbetreiber in der Region herrsche ein reger Austausch, um Probleme lösen zu können: "Keine Konkurrenz, sondern Hilfe."

Info: Aktuelle Informationen zur Wasserqualität gibt es auf der Gewässerkarte des Landes