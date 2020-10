Walldorf/Heidelberg. (stoy) Lange fuhr die Buslinie 720 von St. Leon-Rot über Walldorf bis zum Bismarckplatz nach Heidelberg. Wegen der Bauarbeiten am Hauptbahnhof, die bereits im Mai 2018 starteten, mussten allerdings viele Busse und Bahnen umgeleitet werden – so auch die Linie 720, die ab dann nur noch bis zur Haltestelle Stadtwerke fuhr.

Nun sind die Bauarbeiten seit Ende letzten Jahres beendet, der "720er" fährt allerdings immer noch nur bis zu den Stadtwerken. "Warum ist das so?", wundert sich RNZ-Leserin Christa Hamleh und ergänzt: "Mich stört das unheimlich."

Denn Hamleh musste regelmäßig von Walldorf in das Vincentiuskrankenhaus nach Heidelberg fahren, "immer musste ich zwei Mal umsteigen, das ist sehr lästig und umständlich", so die RNZ-Leserin weiter. Viele Menschen wundern sich darüber, ist sich Hamleh sicher. Denn auf Nachfrage bei einer Busfahrerin hieß es, sie sei schon die Zehnte am Tag, die das frage.

"Grundsätzlich soll der Linienweg der 720 entsprechend dem ursprünglichen Fahrplan wieder bis zum Bismarckplatz verlängert werden", versichert ein Pressesprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). So arbeiteten der Rhein-Neckar-Kreis, der VRN und das Verkehrsunternehmen Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) bereits daran, einen stabilen Busbetrieb auf dieser Buslinie bis zum Bismarckplatz gewährleisten zu können. "Allerdings ist der Abstimmungsprozess noch immer nicht abgeschlossen, sodass zum jetzigen Zeitpunkt weder konkrete Maßnahmen noch ein konkreter Zeitplan genannt werden können", so der Pressesprecher weiter.

Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den öffentlichen Personennahverkehr und die damit einhergehende massive Arbeitsverdichtung für alle Beteiligten seien ursächlich für die zeitlichen Verzögerungen.