Walldorf. (agdo) Eine Stichflamme schießt in die Höhe - und plötzlich brennt die Hand. Scheinbar. Passiert ist nichts, denn das spektakuläre Kunststück wird von Zirkuspädagogen des Artistiktheaters "Mixtura Unica" aufmerksam überwacht. Der Mitmachzirkus Sorriso von Kindern für Kinder und Erwachsene bereitet sich im Rahmen des Walldorfer Zeltspektakels auf die Galavorstellungen vor. Dieses Jahr lautet das Motto "Biss nach Transsilvanien" und da es ins Schloss des gefürchteten Grafen Dracula geht, verspricht es, richtig spannend zu werden.

45 Kinder trainieren diese Woche fleißig im und rund um das Zirkuszelt, nächste Woche übt dann die nächste Gruppe. Die Galavorstellungen finden an den beiden Spektakelwochenenden statt. Und die Kinder sind schon ganz aufgeregt und fiebern ihren großen Auftritt entgegen.

Betreut wird das Projekt von fünf Zirkuspädagogen aus Freiburg, sie studieren mit den Kindern spektakuläre artistische Darbietungen auf hohem Niveau ein. Die Kinder gehen aber immer nur so weit, wie sie es sich zutrauen. "Der Zirkus Sorriso ist fester Bestandteil des Walldorfer Zeltspektakels von Anfang an", sagt Organisator Jürgen Vogel. Jetzt finden die Galavorstellungen des Zirkus also zum 19. Mal statt. Das Zirkusprojekt sei jedes Jahr sehr begehrt und in kürzester Zeit ausgebucht, erzählt Vogel.

Einem Wimmelbild gleicht das Aufwärmtraining der 45 jungen Artisten des Mitmachzirkus Sorriso. Beim Zeltspektakel zeigen sie am Wochenende eine ausgefeilte Gala. Foto: Dorn

Im Zirkuszelt herrscht beim Training eine intensive Atmosphäre, die angehenden Zirkusartisten stehen in der Manege und motivieren sich mit einem lauten "Schnick, Schnack, Schnuck". Es ist warm unter der blauen magischen Zirkuskuppel und die Kinder kommen nicht nur wegen ihrer Kunststücke ins Schwitzen, Da muss natürlich viel getrunken werden. "Die Kinder sind super drauf und sehr talentiert", lobt Zirkuspädagoge Christoph Eichler.

Trainiert wird in verschiedenen Gruppen. Spannend geht es bei den "Fakiren" zu, unter wachsamen Blicken lernen die jungen Artisten, wie man ganz ungefährlich aus seiner Hand eine Stichflamme auflodern lassen kann. Das sei super cool und mache viel Spaß, sagt Anton ganz fasziniert. Das Kunststück kann allerdings sehr gefährlich werden, sollte es nicht von der Pike auf - wie hier beim Training - gelernt werden. Auf der Reise zu Graf Dracula ins rumänische Transsilvanien erleben die Kinder viele spannende Abenteuer und zeigen sie anhand von Akrobatik. Und auch bei Graf Dracula selbst müssen noch diverse Gefahren gemeistert werden.

Während die Feuergruppe von der heißen Flamme noch ganz fasziniert ist, geht es auf dem Trapez hoch hinaus. Die Kinder klettern in luftige Höhe und zeigen verschiedene Figuren, so kurz vor der Vorstellung sieht es schon recht professionell aus. Man arbeite gerade am Feinschliff, heißt es. Sie habe keine Höhenangst und sei an dem Seil schon ganz nach oben geklettert, erzählt Emma. Ihrer Begeisterung schloss sich Charlotte an. Währenddessen übt man in der Sporthalle des Schulzentrums nebenan verschiedene akrobatische Darbietungen auf Matten, darunter Salti und andere Sprünge.

Die Galavorstellungen des Mitmachzirkus Sorriso finden beim Zeltspektakel am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, sowie Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, jeweils um 15 Uhr im großen Zirkuszelt auf dem Grillhüttengelände am Tierpark Walldorf statt.