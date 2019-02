Walldorf. (sel) Bauchtänzerinnen, Räuber, exotische Tiere, Fakire, Schlangenbeschwörer und ein Sultan - für die Gala des Mitmachzirkus Sorriso ging die Reise im Rahmen des Walldorfer Zeltspektakels ins Morgenland. In zwei Gruppen stellen 90 Kinder ihr neu erworbenes Können unter dem Motto "1001 Nacht" unter Beweis.

Beeindruckend, was die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen neun und 15 Jahren unter Anleitung der motivierten Trainer des Artistik-Theaters "Mixtura Unica" in gerade einmal fünf Tagen alles auf die Beine stellen. Zeltspektakel-Organisator Jürgen Vogel spricht den Artisten gleich zu Beginn ein großes Lob aus: "Alle haben unglaublich engagiert und konzentriert von morgens bis abends, bei Sonnenschein und bei Regen, trainiert." Dann heißt es endlich "Manege frei" für die Zirkuskinder, die ihrem großen Auftritt schon ganz gespannt entgegenfiebern.

Das bunte Programm erzählt, lose angelehnt an die bekannte Märchensammlung, die Geschichte eines einsamen Sultans, der "eine Mauer bauen will, die die anderen bezahlen müssen" und der andauernd "irgendwelchen Mist twittert". "Seine Mutter hat ihn nie geliebt", erklären die Kinder abwechselnd, deshalb lässt er seinen Frust nun am Volk aus. Andauernd möchte er irgendwelche aberwitzigen Dekrete, oder, wie der Sultan sagt, "Sekrete" anordnen, so sollen Elefanten, die an eine Parkuhr gebunden sind, ab sofort genauso viel wie Autos zahlen müssen.

Eingebunden in die Erzählung sind kleine, lustige Sketche und natürlich die Kunststücke: Kugellauf, Jonglage, Akrobatik an Vertikaltuch und Luftringen, Feuerspucken und spektakulärer "Flohseiltanz" - dass es sich hier nicht um langjährige Zirkus-Profis handelt, ist teilweise nicht zu glauben. Beeindruckend ist die Show der scheinbar schmerzfreien Fakire, bei der die Mutigen buchstäblich mit Feuer spielen, barfuß über Glasscherben gehen und sich auf ein Nagelbrett legen. Auch die Akrobatikkünste kommen beim Publikum bestens an, gelenkig schwingen sich die Kinder durch die Luft und begeistern selbst in schwindelerregender Höhe noch mit Spagat und anderen artistischen Übungen, bei denen dem Zuschauer der Atem stockt.

Sogenannte "Waveboards" werden geschickt und überzeugend als fliegende Teppiche getarnt, auf denen die Bauchtänzerinnen und die 40 Räuber diverse Kunststücke präsentieren. Sicher eine wacklige Angelegenheit, die Kinder aber wirken sicher und gelassen. Ein Highlight ist das große Kamelrennen, bei dem freiwillige Mitstreiter aus dem Publikum eingebunden werden: Statt echten Kamelen werden aufblasbare Schwimmringe als tierfreundlichere Alternative verwendet. Die Zuschauer machen alle lautstark mit, ertönt beispielsweise die Ansage "Linkskurve" lehnen sich alle auf die Seite, heißt es plötzlich "Wassergraben", hört man aus dem Zirkuszelt ein vereintes "Plitsch Platsch" - und wird "der Wassergraben tiefer" nur noch ein "Blub Blub Bub".

Faszinierend schön ist die Seifenblasenshow, bei der riesige, schillernde Kugeln durch das Zirkuszelt schweben. Dieser Akt findet seinen Höhepunkt, als eines der Zirkuskinder komplett von einer Seifenblase umschlossen wird. Der Sultan ist durch die Zirkuskunst glücklicherweise abgelenkt und kann keinen großen Schaden anrichten. Ob es für seine Untertanen aber ein glückliches Ende gibt, soll noch nicht verraten werden.

"Wie eine Fata Morgana" verschwinden die Stars der Vorstellung nach gut zwei Stunden blitzschnell aus der Manege. Unter großem Applaus und in ausgelassener Stimmung verabschieden sie im Spalier stehend alle Besucher.