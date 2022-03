Von Sabine Hebbelmann

Walldorf/Dielheim/St. Leon-Rot. Die Spargelsaison steht vor der Tür. Auch beim Spargelhof Mayer in Walldorf laufen die Vorbereitungen. Aktuell werden die letzten Spargelbalken geformt und die Folien darüber gezogen. Den elterlichen Betrieb hat Anke Birkenmaier in der vierten Generation übernommen. Der Bauernladen in der Stadt öffnet nicht nur während der Spargelsaison, ganzjährig gibt es Obst und Gemüse von umliegenden Höfen.

In Zeiten der Pandemie kann die Familie nicht so viele Erntehelfer unterbringen wie sonst. Vergangenes Jahr hat der Familienbetrieb daher begonnen, einzelne Reihen an Kundinnen und Kunden zu vermieten. Zwei bis drei Familien taten sich zusammen und konnten die Saison über selbst Spargel stechen. "Das kam so gut an, dass wir das dieses Jahr wieder machen", so Birkenmaier.

Mit Folie reiche es aus, einmal am Tag zu ernten, sagt sie. Denn auch wenn der Spargelkopf aus der Erde herausschaut, bleibt er unter der Folie weiß. Die fehlenden Niederschläge seien vor allem für die Jungpflanzen ein Problem. "Bewässern können wir sie nicht, denn wir haben keinen Brunnen", berichtet die Landwirtin. Schon in den vergangenen Jahren habe sich die Trockenheit bemerkbar gemacht. "Bisher hatten wir Glück und der Regen kam gerade noch rechtzeitig."

Vieles sei dieses Jahr teurer, zum Beispiel der Diesel-Kraftstoff für den Traktor. Der Anstieg des Mindestlohns mache sich dagegen noch nicht bemerkbar. Bisher ist er nur in kleinen Schritten erhöht worden. Anders werde es, wenn im Oktober der Mindestlohn auf zwölf Euro steigt, glaubt Birkenmaier. Sie hofft, dass die Kunden bei Preissteigerungen mitgehen und nicht etwa Spargel aus Spanien kaufen, der aufgrund geringerer Standards billiger produziert werden kann. Birkenmaier: "Ich bin zuversichtlich, dass sie sagen, der Spargel von hier, der schmeckt so gut, den wollen wir zweimal die Woche auf dem Teller haben."

Im Obstbaubetrieb mit Hofladen in Dielheim kultivieren Uwe und Tanja Freudensprung seit 1997 auch Spargel. Normalerweise beginnt die Spargelsaison am 15. April, sagt Tanja Freudensprung. Der Boden ist schwerer als in der sandigen Rheinebene und braucht länger, um sich aufzuwärmen. Aufgrund des frühlingshaften Wetters rechnet sie aber damit, dass es dieses Jahr bereits Anfang April losgeht. "Wir lassen der Natur ihren Lauf und nehmen es so, wie es kommt", sagt sie. Die Folie verwenden sie nur zum Abdecken. Etwas steuern lässt sich das Wachstum aber doch: Mit der schwarzen Seite nach oben wird der Boden stärker aufgewärmt. Zeigt die weiße Seite der Folie nach oben, wird das Wachstum verlangsamt.

Die aktuellen Kostensteigerungen machen dem Familienbetrieb zu schaffen. "Es schießt alles durch die Decke, man überlegt schon, wie man das bewerkstelligen kann", sagt Freudensprung. In der vergangenen Saison habe der Spargel 13 Euro gekostet. Auch wenn sie keine Prognose wagt, macht sie doch deutlich: Günstiger wird es dieses Jahr wohl eher nicht.

Um den Leuten zu zeigen, wie viel Handarbeit damit verbunden ist, hatte die Familie letztes Jahr zum Spargelstechen eingeladen. Rund achtzig Leute waren da, darunter viele Kinder. "Wir zeigten den Besuchern, wie der Spargel gestochen und sortiert wird, eben die ganzen Arbeitsschritte", erzählt Freudensprung. "Eine Rückmeldung war: Jetzt ist mir klar, wie der Preis zustande kommt", erklärt die Landwirtin.

Roland Hermes vom Spargelhof Hermes in St. Leon-Rot hat bei seinem Grünspargel schon einige Stangen entdeckt, die durchspitzen. Das sei aber noch sehr verhalten, sagt er. Auch er rechnet damit, dass Anfang April der Direktverkauf im Hofladen starten kann. Den Spargelanbau auf Bio umzustellen, war für ihn keine größere Schwierigkeit. "Ich hatte bisher schon eher extensiv gewirtschaftet und ihn nach dem Qualitätszeichen Baden-Württemberg zertifizieren lassen", sagt er und fügt an: "Ich habe das für mich gemacht, nicht wegen des Geldes."

Die Schwarz-Weiß-Folie sei recycelt, versichert der Landwirt. Dass der Spargel durch die Temperierung kontinuierlich wächst, wirke sich auf Qualität und Lohnkosten aus. "Es ist nicht einfach, ganz auf Pflanzenschutz zu verzichten, aber es funktioniert", sagt Hermes. Beim Grünspargel nutzt er biologisch abbaubare Mulchfolie auf Basis von Maisstärke, die Unkrautwuchs unterdrückt und schädliche Pilze vom Boden fernhält. Gegen Insekten kommen einfache Folientunnel zum Einsatz. Auch bei einem Teil des Bleichspargels verwendet er die Folientunnel, hier allerdings nur zum Verfrühen, da der Boden darunter schneller warm wird als unter der Abdeckung.

Trotz des erhöhten Aufwands für die Bioqualität liegt er beim Preisspiegel des Landwirtschaftsamtes Bruchsal im Mittelfeld. Dieser wöchentliche Spiegel dient der Orientierung und beruht auf anonymen Angaben von 30 bis 40 Landwirten. In der Direktvermarktung konnte er durch die Umstellung neue Kunden gewinnen. Einen Teil der Ernte liefert er auch an Bioläden in der Region. Beim Großmarkt bekomme er den Mehraufwand dagegen nicht bezahlt. "Da geht es nur um billig", sagt Hermes

Der Landwirt wirtschaftet zweigleisig. Kartoffeln und Gemüse baut er weiterhin konventionell an. Hier machen sich die aktuellen Krisen deutlicher bemerkbar. "Es gibt schon etliche Kostensteigerungen, die nicht abgefangen werden", berichtet er. Stickstoffdünger sei kaum noch zu bekommen und wenn, dann zu horrenden Preisen. Auch die Energiepreise bereiten ihm Sorgen, vor allem, da die Beregnungsaggregate mit Diesel betrieben werden.

Den Mindestlohn akzeptiert er. "Wenn der Verbraucher mitzieht, bekommen wir das hin", sagt er. Lange habe er selbst Spargel gestochen und weiß daher, wie schwer die Arbeit ist: "Ich bin stolz auf die Leute, die das machen."