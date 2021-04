Von Maria Stumpf

Walldorf/Angelbachtal. Mal trifft es Hunde, mal Katzen, mal Pferde: Wenn Tiere Gift und Galle spucken ist Alarm angesagt. Im Walldorfer Tom-Tatze-Tierheim hört man einige besorgniserregende Gefahrenmeldungen. Es gebe zurzeit vermehrt Hinweise aus der Region über Giftköder, zum Beispiel auf dem Gänsberg und in Leimen, heißt es. Auch Walldorfs Tierheimleiterin Karin Schuckert ist betroffen, sie hat Pferde in Angelbachtal stehen. Dort kämpfen momentan vier ihrer Ponys – alle aus dem Tierschutz – um ihr Überleben.

Auf dem dortigen Rossberg sind die Tiere artgerecht in offenen Paddocks mit Stall untergebracht. Strom und Wasser gibt es nicht, dafür viel Natur. Seit Mitte März kam es im Abstand von jeweils zwei Wochen Schuckert zufolge zu den besorgniserregenden Vorfällen.

"Beim Ersten stellte die Tierärztin eine Kolik durch Vergiftung fest." In der Folge kam es zu weiteren Giftattacken an den anderen drei Ponys mit derselben Diagnose. Die Tierheimleiterin ist entsetzt – und in Bereitschaft. Längst seien Kameras aufgestellt, Ordnungsamt und Polizei informiert. "Wir lassen nichts unversucht, den oder die Täter zu schnappen." Ein kleines bisschen Hoffnung bestehe noch, dass es sich nicht um absichtliche Boshaftigkeit handle, sondern vielleicht um Unkenntnis.

"Wir haben deshalb Zettel an die Weide gehängt mit der Bitte, die Pferde nicht zu füttern. Es wäre denkbar, dass jemand Gras durch den Zaun reicht, ohne zu wissen, dass dieses gedüngt wurde."

Ist Gift im Spiel, muss es schnell gehen und jede Minute zählt. Im Jahr 2015 wurde das Tom-Tatze-Tierheim selbst Opfer solch einer Attacke. "Seitdem sind wir äußerst sensibel bei dem Thema", erzählt Mitarbeiterin Katharina Hambsch. "Unser Eindruck ist, dass die Vorfälle in den letzten Jahren immer mehr wurden." In Polizeiberichten, in sozialen Netzwerken und in speziellen Apps werde vor giftigen oder mit gefährlichen Gegenständen versehene Giftköder gewarnt. "In der Regel gelingt es den Ermittlern selten, den oder die Täter zu fassen. Keine Zeugen, keine Hinweise. Aber anzeigen sollte man den Vorfall trotzdem", betont sie. "Auf dem Rossberg sind ja viele Spaziergänger unterwegs. Vielleicht hat da jemand etwas Verdächtiges beobachtet", hofft auch Pony-Besitzerin Schuckert.

Für die Öffentlichkeit hat das Tom-Tatze-Tierheim coronabedingt seinen Betrieb umgestellt. Zurzeit bitten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von einem Besuch abzusehen, sofern man nicht Interesse an der Adoption eines Tieres hat. Fundtiere werden weiterhin angenommen.

Info: Das Tom-Tatze-Tierheim ist erreichbar unter Telefon 0 62 27/10 57 oder www.tierschutz-wiesloch.de.