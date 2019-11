Walldorf. (rö) Die Stadt Walldorf würde gern mehr Geld ausgeben, kann es aber nicht: 250.000 Euro stellt die Stadt jedes Jahr in ihren Haushalt ein, damit die Umweltförderprogramme bedient werden können. Das Problem: Die Bürger rufen das Geld nicht ab. Im laufenden Jahr sind es nicht ganz 100.000 Euro an Zuschussmitteln, die bislang aus diesem Topf geflossen sind, wie Klaus Brecht (Leiter des Fachbereichs Ordnung und Umwelt) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sagte.

Vor knapp zehn Jahren „kratzten wir an den 200.000, dann kam eine Delle rein und es ging zurück bis unter 50.000“ im vergangenen Jahr. Das Ergebnis sei trotz des leichten Aufwärtstrends „nicht befriedigend“, so Brecht. „Je mehr Maßnahmen, desto größer die CO2-Einsparung“, warb er für die Programme.

Am erfolgreichsten sind laut Brecht die Förderungen von Fensteraustausch (mit einer ausgezahlten Summe von 36.000 Euro) und Dachdämmung (17.000). Hier sieht Brecht eine direkte Auswirkung, nachdem man bei der Fenstererneuerung das Fördersystem umgestellt habe. Ähnliches erhofft er sich auch von der städtischen „Sanierungsoffensive“ (die RNZ berichtete): Mit Quartierskonzepten will man die Bürger direkter ansprechen und die Sanierungsrate erhöhen. Überhaupt keine Zuschüsse wurden im noch laufenden Jahr zum Beispiel für Passivhäuser, Solaranlagen oder die Regenwassernutzung beantragt, keine Auszahlungen gab es auch für Außenwand- und Kellerdeckendämmung, für eine kontrollierte Lüftung oder eine Dachbegrünung.

Der Gemeinderat zeigte sich enttäuscht, übereinstimmend war man der Meinung, dass ein „Sanierungsmanager“ Abhilfe schaffen könne – die Bereitschaft zur Einstellung ist da, besetzt werden konnte die Stelle bislang noch nicht. Die Programme würden nur „in geringem Maß angenommen“, stellte Uwe Lindner (CDU) fest, immerhin sei die Förderung des Fensteraustauschs besser genutzt worden. „Ein enttäuschender Sachstandsbericht“, meinte Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD), mit dieser geringen CO2-Einsparung könne „niemand zufrieden sein“. „Viele dieser Programme stammen aus unserer Feder“, zeigte sich Wilfried Weisbrod für die Grünen stolz darauf, forderte aber auch: „Die müssen beworben werden, das sollten wir offensiv angehen.“ Das sah Matthias Renschler (FDP) ähnlich: Viele Bürger wüssten nichts von den Programmen, „man muss sie drauf stoßen“.