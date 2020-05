Walldorf. (RNZ) Die Zeit der langen Umwege hat ein Ende, sowohl für Busse als auch Privat-Autos: Die Bauarbeiten am Teilstück der Wieslocher Straße (Kreisstraße K4256) in Walldorf, zwischen dem Kreisverkehr am Mühlweg und dem Kreisel am Nahversorgungszentrum, sind abgeschlossen. Im Zug der Erschließung des Baugebiets Walldorf-Süd II wurden auch Parkplätze sowie Geh- und Radwege neu angelegt.

"Damit wurde auch in den Bestand der Kreisstraße eingegriffen", erläuterte der stellvertretende Leiter des Straßenbauamts im Landratsamt, Ralf Böhm, der RNZ. Um dabei neue Fugen als Schwachstellen in der Asphaltoberfläche zu vermeiden und um die Verkehrsbehinderungen auf der Strecke durch zeitlich getrennte Einzelmaßnahmen insgesamt zu minimieren, wurden ihm zufolge zirka 2000 Quadratmeter Fahrbahndecke auf etwa 300 Metern Länge erneuert. Die Kosten bezifferte Böhm auf 50.000 Euro, der Kreis übernahm sie im Rahmen seines diesjährigen Straßenerhaltungsprogramms.

Für die Arbeiten musste die Wieslocher Straße in diesem Bereich seit dem 20. April voll gesperrt werden. Die Arbeiten waren schließlich wie vorgesehen am 8. Mai beendet.