Walldorf. (heb) "Papa, warum hört man in letzter Zeit nichts mehr von Gott? Warum macht er heute nichts mehr?" Bei der 50. Ausgabe des Diskussionsforums "Punktsieben" der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf erzählte der Journalist und Theologe Michael Schrom von den skeptischen Fragen seines neunjährigen Sohnes. Es sei doch höchst unwahrscheinlich, dass Gott über jeden einzelnen Menschen Bescheid wisse, laute ein weiterer Einwand des Jungen. Das Thema des Abends lautete "Gott neu denken? - Christlicher Glaube jenseits der überlieferten Gottesbilder?!"

Schrom hat katholische Theologie studiert, leitet die Ressorts Religion und Kirchen bei der Zeitschrift Publik-Forum und kann die Zweifel seines Sohnes gut nachvollziehen. Er hält den Übergang vom kindlichen zum erwachsenen Glauben für eine kritische Phase.

"Auf die Selbsterklärung der Tradition können wir nicht mehr zählen", stellte der Journalist klar. Evangelische und katholische Kinder machten zusammen nicht mal die Hälfte der Klasse seines Sohnes aus. Schrom drang auf eine "zeitgemäße und anschlussfähige Rede von Gott" und machte in diesem Sinne auch Werbung für seine Zeitschrift, die dem Kirchenvolksbegehren und der Initiative Kirche von unten nahesteht.

Er brachte den etwas sperrig klingenden Terminus Panentheismus ins Spiel. Angesiedelt zwischen Pantheismus (Gott ist eins mit der Welt) und Theismus (Gott existiert außerhalb der Welt) besagt diese Vorstellung, dass die Welt ein Teil von Gott sei. "Die Trennung von Gott und Welt wird aufgeweicht", so Schrom. Während im Alten Testament Gott außerhalb der Welt stehe, sieht Schrom im Neuen Testament die Überwindung der Distanz durch den Sohn, der in der Welt als Person anwesend ist.

"Stellen Sie sich vor, Sie wären in einem anderen Kulturkreis geboren, zum Beispiel in China", forderte Schrom die Zuhörer auf. "Sie würden andere Lieder singen, andere Feste feiern und ein anderes Gottesbild für plausibel halten." Und was ist mit den anderen, die nie etwas von Gott gehört haben? Wie soll man sich ein Eingreifen Gottes vorstellen? Und wie ist das mit den Naturwissenschaften vereinbar?

Schrom fordert eine neue geistige Kategorie, die den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen ist, die niemanden ausschließt, die nicht unterscheidet zwischen Gläubigen und Ungläubigen, in der die Gotteserfahrung nicht an einen bestimmten Kult und auch nicht an die Mitgliedschaft in einer bestimmten Religion gebunden ist, die achtsam gegenüber der Natur und unabhängig vom Expertenwissen und der Deutungsmacht einer Priesterkaste ist.

Die Gegenrede hielt Prof. Dr. Manfred Oeming, Ordinarius für Alttestamentliche Theologie an der Universität Heidelberg. "Im Alten Testament geht es darum, dass Gott die Beziehung zu uns Menschen will", sagte er. Biblische Gottesbilder seien nicht so kompliziert, sondern "erfrischend einfach": die Mutter, die tröstet, der gutmeinende Vater, der gute Hirte. Und schließlich: die Erwählung Israels als Ehefrau.

"Warum tut Gott heute keine Wunder mehr?", griff er die Frage des Neunjährigen auf und widersprach: Gott tue Wunder, im Kreißsaal, an der Brust, in der Macht der Liebe und der Beziehung. Das Alte Testament weise viele Wege zu Gott, zum Beispiel im Hohen Lied der Liebe. Doch etwas Unbegreifliches bleibe und damit auch die Trennung von Welt und Gott.

Aus dem Publikum kam der klassische Einwand der Theodizee: Wenn Gott allmächtig und gut ist, warum lässt er uns leiden? "Es gibt keine einfache Antwort", räumte Oeming ein und verwies auf das Mitleiden Gottes durch Jesus am Kreuz.

Ein anderer fragte mit Blick auf die Naturwissenschaften: "Wie weit ist auch die Natur beseelt?" Den Punkt griff Schrom gern auf. "Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften sind eigentlich eins", sagte er. Da mache der panentheistische Ansatz "den Fokus viel weiter auf". Er hadere seit Jahrzehnten damit, dass er sich gezwungen sehe, ein Gottesbild mitzufeiern, das er eigentlich nicht teilen könne, so ein Diskussionsteilnehmer. "Das ist furchtbar, sage ich Ihnen." Spontaner Applaus offenbarte, dass es anderen ähnlich zu gehen scheint.

Schrom forderte mehr Sorgfalt und Respekt in der religiösen Sprache. Von den religiösen Ritualen im Gottesdienst fühlten sich viele nicht mitgenommen. Er sieht die Gefahr, dass sich die Kirche angesichts der aktuellen Herausforderungen verengt.

Sie tue sich mit dem allmächtigen Gott schwer, wenn sie ein krebskrankes Kind beerdigen müsse, bekannte Pfarrerin Wibke Klomp. "Wie können wir Gott denken? Ich teile da Herrn Oemings Ansicht, dass wir ein Gegenüber brauchen." Die Kirche habe jedoch Gott in den Dogmen zu sehr festgeschrieben. Sie wünsche sich einen Dialog mit der Theologie, um den Graben zu den Gemeinden zu überwinden.

Das Schlusswort sprach Klaus Bruckner von Punktsieben: "Wir sind gut beraten, wenn wir den Gedanken hochhalten, dass Gott Liebe ist."