Von Timo Teufert

Walldorf. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir war vor Kurzem auf Einladung des Grünen-Bundestagskandidaten Jürgen Kretz zu Gast beim Softwarekonzern SAP. Unter dem Titel "Zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaft gehört kein oder" sprach Özdemir mit Vorstandsmitglied Thomas Saueressig darüber, wie Digitalisierung zu nachhaltiger Unternehmensführung und der Gewährleistung nachhaltigerer globaler Lieferketten beitragen kann. Im Anschluss nahm sich der Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur Zeit für ein Interview und nahm auch zu den aktuellen Verkehrsprojekten in der Region Stellung.

Herr Özdemir, Sie waren zu Gast bei der SAP. Wie sind Ihre Eindrücke?

Özdemir: Man merkt, dass dort nicht einfach nur Greenwashing betrieben wird. Das ist hier tiefste Überzeugung, dass in allen Bereichen des Unternehmens die Nachhaltigkeit eingebaut werden muss. Nicht nur, weil der Klimaschutz alle angeht, sondern auch, weil man merkt, dass Klimaschutz ökonomische Vorteile mit sich bringt. Klimaschutz heißt immer auch effizient arbeiten.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Özdemir: Während Corona hat man gemerkt, dass die Bekämpfung von Corona und die Bekämpfung der Klimakrise Vorteile für alle bringen kann: Mehr Homeoffice bringt nicht nur weniger CO2-Emmissionen, sondern spart auch Zeit und Geld und macht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter. Ich kann die SAP nur ermutigen, auf diesem Weg weiter zu gehen. Großen Respekt vor dem, was dort geleistet wird.

Stach ein Punkt ganz besonders heraus, den Sie von der SAP mitnehmen?

Özdemir: Hier wird nicht auf die Bundesregierung gewartet, sondern die legen selbst los, weil sie wissen: Das sind die Geschäftsfelder der Zukunft. Ich habe oft den Eindruck, dass die klassisch als wirtschaftsfreundlich geltenden Parteien ins Hintertreffen geraten sind. Die Wirtschaft hat sie in vielen Bereichen längst überholt. Eigentlich ist es eine intellektuelle Beleidigung für viele in der deutschen Wirtschaft, wie manche bei CDU und FDP über die Wirtschaft reden. So, als ob die Wirtschaft geistig etwas zurückgeblieben wäre und man sie beim Klimaschutz nicht überfordern darf. In Wirklichkeit ist es aber genau umgekehrt. In der Politik sind einige von Klimaschutz und Fortschritt überfordert.

Was meinen Sie genau?

Özdemir: Die Wirtschaft will anpacken, die Wirtschaft hat keine Angst vor Digitalisierung, Modernisierung und Klimaschutz. Was sie will, ist Planungs- und Investitionssicherheit, damit sich Investitionen in die Zukunft auch auszahlen. Das will sie nicht in homöopathischen Dosen, wie es Berlin gerade macht oder wie es die FDP möchte, sondern sie will dabei auch gefordert werden. Sie möchte Verlässlichkeit und die bekommt sie bei uns, bei den Grünen.

Die Verkehrssituation, die auch durch die Unternehmen verursacht wird, ist hier in der Region ein großes Thema. Haben Sie auch darüber gesprochen, welche Alternativen es zum Dienstwagen bei SAP gibt?

Özdemir: Absolut. Die Aussage der SAP war: Da braucht es mehr pragmatische Lösungen. Die Dienstwagen werden immerhin mehr und mehr elektrisch. Das ersetzt aber nicht attraktive Schienenverbindungen und modernen Nahverkehr. Manche Regionen – wie etwa die Pfalz – sind über die Schiene leider bisher nicht gut an Walldorf angebunden.

Kretz: Die SAP hat ein Pilotprojekt, bei dem man den Beschäftigten angeboten hat, dass jeder in seiner Nachhaltigkeitsbilanz selbst wirken und eigene Entscheidungen treffen kann. Dafür gibt es ein Mobilitätsbudget, bei dem jeder Mitarbeiter selbst entscheiden kann, welches Verkehrsmittel er nutzt. Das soll nun weltweit im Unternehmen ausgerollt werden.

Gerade haben Wiesloch und Walldorf auch den Zuschlag für das Reallabor vernetzte Pendlermobilität bekommen. Wie bewerten Sie das?

Özdemir: Wir müssen schauen, dass wir alle Möglichkeiten der Dekarbonisierung nutzen. Dazu zählt der öffentliche Verkehr, die Antriebswende und Sharing sowie Pooling, also das Bündeln von verschiedenen Fahrtwünschen. Beispiel: Zurzeit ist ein Auto im Schnitt mit weniger als 1,5 Personen besetzt. Wenn wir es schaffen würden, das auf durchschnittlich zwei Personen pro Auto zu erhöhen, hätten wir – ohne einen Eingriff zu machen – bis zu ein Viertel weniger Verkehr auf der Straße. Das zeigt, welche Schätze es da zu heben gilt. Früher war das extrem kompliziert, so ein Projekt umzusetzen oder sie brauchten strikte Abfahrtzeiten, Fahrpläne und feste Routen, heute sorgen Softwarelösungen und Apps für Flexibilität und Komfort. Denn die können mit Algorithmen in Bruchteilen von Sekunden verschiedene Fahrtwünsche von Personen, Fahrtwege und Fahrzeiten berechnen und diese zusammenführen. So kann ein Fahrzeug durch Fahrtenbündelung effizienter genutzt werden, weil mehr Menschen mitfahren und die Flexibilität nutzen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Verkehrsmenge zu reduzieren, ohne die Mobilität einzuschränken. Und wir müssen alle nutzen, um das Ziel zu erreichen, nicht nur die Produkte CO2-neutral herzustellen, sondern auch den Weg zur SAP und wieder zurück.

Und das Homeoffice hilft dabei, dieses Ziel zu erreichen...

Özdemir: Genau. Das Homeoffice hat uns Dinge ermöglicht, von denen wir früher geglaubt haben, dass sie gar nicht möglich sind. Eine Zahl bei SAP hat sich mir sehr eingeprägt: Früher war es ein Tag pro Woche, an dem man Homeoffice gemacht hat, heute ist es fast genau andersrum. Das hat nicht nur dramatische Konsequenzen für die Verkehrsströme, sondern auch für den Raumbedarf, weil man auf einmal ganz anders arbeiten kann: Man verabredet sich im Büro, um im Team zu arbeiten. Da ändert sich auch die Arbeitswelt ganz dramatisch.

Wie wird es denn bei der SAP mit dem Homeoffice weitergehen?

Özdemir: Die SAP-Vertreter haben uns ganz klar signalisiert: Es gibt keine Rückkehr zum Status quo ante. Es wird nach Corona nicht wieder alles so sein wie vorher. Das wäre ja bescheuert, die Lernkurve, die sich aus Corona ergibt, nicht zu nutzen. Wir bekämpfen Corona. Gleichzeitig wissen wir, dass wir eine andere, weitaus größere Krise vor uns haben: die Klimakrise. Auch für die Klimakrise müssen wir unser Land grundlegend modernisieren.

Durch das Homeoffice hat die Verkehrsbelastung sehr abgenommen. Was glauben Sie heißt das für geplante Verkehrsprojekte?

Özdemir: Ich habe das Gefühl, das ein oder andere Straßenprojekt hat man irgendwann mal in einer anderen Zeit geplant. Und diejenigen, die das befürworten, haben nicht so richtig mitbekommen, dass wir zwischenzeitlich Corona, den Pariser Klimaschutzgipfel und das Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz hatten. Das muss man jetzt auch alles bei den geplanten Verkehrsprojekten berücksichtigen, Stichwort Effizienz. Das hat Baden-Württemberg mit dem Klimavorbehalt gemacht, der auch für Straßenbauprojekte gilt.

Am Standort Wiesloch/Walldorf ist SAP ja nicht das einzige Unternehmen. Hier wird noch wahnsinnig viel passieren. Deshalb wird im Walldorfer Gemeinderat gerade diskutiert, ob man eine zusätzliche Autobahnausfahrt braucht oder nicht. Wie stehen Sie dazu?

Özdemir: Hier bei SAP war das kein Thema. Da hat mich kein einziger darauf angesprochen, dass hier Bedarf ist. Ganz im Gegenteil: Hier ist der Stand eher der, dass man sagt: Es ändert sich gerade alles dramatisch – auch durch die Möglichkeiten des Homeoffice. Wo, wenn nicht bei der Softwareproduktion, macht Homeoffice Sinn. Sich mit anderen in der Welt vernetzen, das kann man zum großen Teil auch von zu Hause aus. Und das ist ja nichts, was sich nach Corona wieder zurück ändern wird. Sondern die Möglichkeiten, über die wir jetzt verfügen, werden bleiben. Hie und da wird es auch unter einer grünen Regierungsbeteiligung – dort wo notwendig – Straßenbauprojekte geben. Aber der Versuch, dem Stau hinterher zu bauen, der hat noch nie geklappt. Wenn ich mir die zuständigen CSU-Minister der letzten Jahre, also Dobrindt und Scheuer, so anschaue: Stellen Sie sich mal vor, was für ein schnelles Mobilfunknetz wir auch im ländlichen Raum hätten, wenn es für das Stopfen von Mobilfunklöchern auch Spatenstichfeiern geben würde wie beim Straßenbau. Deutschland wäre wohl ein ganzes Stück moderner!

Verkehrsprojekte haben ja einen langen Planungshorizont. In der Region liegt das Hauptaugenmerk gerade auf dem Radschnellweg Mannheim/Heidelberg. Aber mit dem geplanten Weg Heidelberg/Bruchsal könnte auch die SAP besser angebunden werden...

Kretz: Wir wollen diesen Radschnellweg, wir wollen ihn so schnell wie möglich. Wir wissen aber gleichzeitig, dass es Verzögerungen gab, weil die entsprechenden Planerinnen und Planer fehlen. Im Moment wird überlegt, ob sich die Kommunen zusammentun können, um in eine Planungsvorleistung zu gehen. Da sind einige Dinge im Gange, die ich sehr vielversprechend finde.

Özdemir: Das ist ein Beispiel dafür, dass man in den letzten Jahren in den Planungsstrukturen abgebaut und an Personal gespart hat. Das macht sich jetzt überall bemerkbar. Die Mittel für den Radwegebau sind im Bundeshaushalt auf unseren Druck hin erhöht worden, wir kriegen es aber teilweise gar nicht alles verbaut, weil die Planer fehlen. Das ist schon sehr dramatisch. Wir brauchen auf allen Ebenen das Personal, damit die Mittel auch abfließen können. Und dazu braucht es langfristige Planungssicherheit für nachhaltige Infrastruktur, damit die Leute auch eingestellt werden.