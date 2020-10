Walldorf. (pol/mare) Nach dem Raubüberfall am Montagnachmittag auf ein Wettbüro in der Nußlocher Straße in Walldorf verliefen die ersten Fahndungsmaßnahmen mit insgesamt zehn Streifen und einem Polizeihubschrauber ohne Ergebnis. Das teilt die Polizei mit.

Ein Täter hatte gegen 17 Uhr das Wettbüro betreten und den Angestellten mit einer Waffe bedroht. Mit einem Geldbetrag in noch unbekannter Höhe war er anschließend geflüchtet. Aufgrund eines Zeugenhinweises wurde gegen 18.30 Uhr an der Ecke Lorcher Weg/Alemannenweg in unmittelbarer Tatortnähe eine Plastiktüte sichergestellt, in der sich Kleidungsstücke und eine Schreckschusspistole befanden. Der Täter dürfte sich auf der Flucht der vermutlichen Tatkleidung und der -waffe entledigt haben.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur Spurensicherung am Tatort und am Auffindeort eingesetzt, das Raubdezernat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Er war ganz in schwarz gekleidet und trug weiße Maske mit schwarzen Applikationen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte sich der Täter auf der Flucht umgezogen haben. Möglicherweise war hierzu auch ein Fahrzeug im Bereich des Alemannenweges und/oder in den angrenzenden Seitenstraßen geparkt und ist Anwohnern oder Passanten kurz vor 17 Uhr, oder kurz danach aufgefallen.

Zeugen bittet die Polizei, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, oder mit dem Polizeiposten Walldorf, Telefon 06227/841999-0, in Verbindung zu setzen.

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020, 12.42 Uhr

Wiesloch/Walldorf. (pol/rl) Nach einem Raubüberfall auf ein Spielcenter in Walldorf fahndet das Polizeipräsidium Mannheim aktuell mit starken Kräften nach dem Täter. An den Fahndungsmaßnahmen ist auch ein Hubschrauber des Polizeipräsidium Einsatz beteiligt. Der Täter werde derzeit nach Auskunft der Polizei im Bereich Walldorf gesucht.

Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Er war ganz in schwarz gekleidet und trug weiße Maske mit schwarzen Applikationen.