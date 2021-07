Die Schauspielerinnen des Werkraumtheaters in Walldorf bei der Aufführung des Stücks „Die kleine Hummel Bommel“: Wegen des Sonn- und Feiertagsgesetz darf das Theater nicht mehr zur geplanten Uhrzeit am Sonntagvormittag im Pavillon in der Hauptstraße auftreten. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Da kamen die jungen Zuschauer ganz schön ins Staunen: Durch den Pavillon an der Walldorfer Fußgängerzone schwirrten eine große Hummel, eine ebensogroße Raupe, eine Libelle, eine schwarze Fliege, eine Biene und Wespe. Und dann unterhielten sich diese noch miteinander, wenn auch nicht gerade nett: Denn die Biene und die Wespe machten sich über die kleine Hummel Bommel lustig. Sie behaupteten, dass sie aufgrund ihrer kleinen Flügelchen nicht fliegen kann.

Aber was ist da passiert? Das Walldorfer Werkraumtheater führte das Kinderstück "Kleine Hummel Bommel" – frei nach dem Buch von Britta Sabbag und Maite Kelly – für Kinder ab drei Jahren am Pavillon Open-Air in Walldorf auf. Die anwesenden Kinder und Erwachsenen waren begeistert. Auch Passanten blieben neugierig stehen und schauten dem Stück zu. Etwa 15 Minuten nach Beginn mussten die jungen Darsteller wegen der Kirchenglocken der nahen katholischen Kirche kurz pausieren.

Während vor den Kulissen Platz genommen wurde, fieberten die jungen Akteure dahinter ihrem Auftritt entgegen. Endlich seien Vorstellungen wieder möglich, freuten sich die Darsteller. In nur acht Wochen hat das Werkraumtheater unter der Regie von Jasmin Rahimi-Laridjani, der Leiterin des Werkraumtheaters, das Stück auf die Beine gestellt. Geprobt wurde zunächst online, später in Präsenz an nur drei Tagen – dann aber von morgens bis abends. Rahimi-Laridjani hatte die Dialoge frei nach dem Buch geschrieben und die Kostüme genäht. "Solche großen passenden Kostüme bekommt man nicht", sagte sie.

Zum ersten Mal führt das Werkraumtheater ein Stück für Kleinkinder auf und die jungen Zuschauer staunten über die großen Insekten. Die Botschaft des Stücks war eindeutig: Sei du selbst und glaube an dich, dann kannst du alles schaffen.

Die jungen Darsteller spielten teils mehrere Rollen, hinter den Kulissen half Theatermitglied Katharina beim Umziehen. Aber um was ging es bei dem Theaterstück? Die kleine Hummel Bommel (Linda) wurde von Bino Biene (Luna) und Walpurga der Wespe (Pia) wegen ihrer kleinen Flügelchen belächelt. Bommel macht sich auf dem Weg und trifft auf eine Libelle (Pia), die lange Flügel hat und Bommel auf ihrem Rücken mitnehmen möchte. Auch andere Tiere wie ein gepunkteter Marienkäfer oder eine schwarze Fliege, die beide von einer Schauspielerin (Vanessa) gespielt wurden, konnten die Aussagen von Biene und Wespe nicht nachvollziehen. Denn jedes Insekt hat die Flügel, die zu ihm passen. Bommel versuchte es erneut– mit Erfolg. Und als aus der grünen Raupe (Mia) ein wunderschöner Schmetterling wurde, zeigte Bommel diesem, wie einfach Fliegen sein kann.

Doch die Vorstellung am Pavillon in Walldorf wird vorerst die letzte Open-Air-Aufführung sein. Die geplanten Termine am 18. Juli, um 10 und 11.30 Uhr, müssen in die Räumlichkeiten des Theaters umziehen. "Dann mit Maskenpflicht und es können nur 30 Personen kommen", erklärt Leiterin Rahimi-Laridjani. Das Ordnungsamt wurde darauf aufmerksam gemacht, dass wegen des Sonn- und Feiertagsgesetz Veranstaltungen, die parallel zum Gottesdienst angesetzt sind, nicht stattfinden dürfen. Ein generelles Verbot sei das nicht: "Eine andere Uhrzeit wäre möglich", heißt es aus dem Walldorfer Ordnungsamt. Eine kurzfristige Terminverlegung sei jedoch für das Theater nicht möglich, wie die Theaterleiterin erklärt.