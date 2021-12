Eine solche Bedarfsampel – wie es sie bereits an der Walzrute gibt – soll auch in der Bürgermeister-Willinger-Straße entstehen, um den Schulweg aus dem zweiten Bauabschnitt zu sichern. Foto: Pfeifer

Von Timo Teufert

Walldorf. Im zweiten Abschnitt des Baugebietes Walldorf-Süd wachsen derzeit die Neubauten in die Höhe. Schon jetzt fragen sich zukünftige Bewohner, wie ihre Kinder sicher zur Schillerschule kommen werden. Eine besondere Gefahrenstelle sehen viele in der Bürgermeister-Willinger-Straße, die nur schwer zu überqueren sei. Die SPD stellte deshalb im Gemeinderat den Antrag, analog zum ersten Bauabschnitt – dort befindet sich eine Bedarfsampel an der Neuen Sozialen Mitte – eine weitere Bedarfsampel zwischen dem Nahversorgungszentrum und der Stelle zu bauen, wo die Bürgermeister-Willinger-Straße nach Westen abknickt. Im Grundsatz folgte der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig diesem Wunsch, ein genauer Standort und die bauliche Umsetzung sollen im Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr beraten werden.

"Wir wollen den Schulweg aus dem zweiten Bauabschnitt Walldorf-Süd zur Schillerschule für unsere Kinder sicherer machen", betonte Andrea Schröder-Ritzrau (SPD). Das gelte auch für Eltern mit Kleinkindern in den Betreuungseinrichtungen in der Neuen Sozialen Mitte. "Wir wollen, dass der Weg fußläufig sicher ist. Das ist auch ein Aspekt für Eltern, ihre Kinder eben nicht zur Schule zu fahren, sondern sie auch zu Beginn der Schulzeit zu Fuß gehen zu lassen", sagte die SPD-Stadträtin. Die genaue Platzierung der Ampel sei nicht Gegenstand des Antrages: "Das soll fundiert geprüft und geplant werden." Man habe sich als Fraktion vor Ort aber bereits ein Bild gemacht und Ideen entwickelt, die man gerne im planenden Ausschuss einbringen wolle. Der Antrag bezwecke vielmehr, die Verwaltung frühzeitig zu bitten, in der Sache aktiv zu werden.

Denn im ersten Bauabschnitt habe es viele Jahre gedauert, bis die dortige Bedarfsampel installiert wurde – auch wenn das nicht die Stadt zu verantworten habe. Der Antrag der SPD ging im Juli 2016 ein, das Regierungspräsidium genehmigte die Ampel aber erst im Februar 2019. "Deswegen haben wir damals Umwege gehen müssen und haben für viel Geld einen Blitzer aufgebaut und erst Jahre danach die Ampel aufbauen dürfen, nachdem das Regierungspräsidium zugestimmt hatte", erinnerte sich Schröder-Ritzrau. Die Ampel sei heute nicht mehr wegzudenken und der Gemeinderat solle nun dafür sorgen, dass die Neubaugebiete gleichmäßig mit sicheren Schulwegen ausgestattet werden.

Die Verwaltung bestätigt: "Daher bedarf es durchaus eines längeren Vorlaufs zur Installation von Fußgängerüberwegen und nicht allein des politischen Willens der Gremien." Zudem stelle sich die bauliche Situation vor Ort schwierig dar: "Das Ansinnen ist gut, aber schwierig umzusetzen", fasste es Bürgermeister Matthias Renschler zusammen. Denn eine Hürde sind die Versickerungsanlagen entlang der Bürgermeister-Willinger-Straße, die Straße und Fußweg trennen. Nur die verkehrsberuhigten Seitenstraßen führen direkt auf die Willinger-Straße. Auf der anderen Seite befinden sich zudem Parkstreifen. "Da ist es nicht ganz einfach, eine direkte Verbindung durch einen Fußgängerüberweg mit Beampelung von Gehweg zu Gehweg herzustellen", so die Verwaltung. Renschler betonte aber in der Sitzung: "Wir sehen die Notwendigkeit dieser Bedarfsampel." Man müsse aber die technischen und baulichen Rahmenbedingungen abklären.

"Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg – das gilt auch für diese Bedarfsampel", sagte Mathias Pütz (CDU). Seine Fraktion stimme mit der SPD überein, dass insbesondere das entstehende Wohngebiet sichere Schul- und Überwege brauche. "Es ist klar, dass politische Absichtserklärungen und auch Beschlüsse im Rund im Vergleich zu verkehrsrechtlichen Erfordernissen leider zwei paar Schuhe sind", so Pütz. Einen Grundsatzbeschluss könne die CDU mittragen. "Wir denken auch, dass wir die verkehrsrechtliche Problematik und die technische Umsetzung überwinden können", zeigte sich Pütz zuversichtlich.

Auch die Grünen halten es für sinnvoll, Schulwege für Kinder sicherer zu machen, so Manfred Wolf. Er erinnerte aber gleichzeitig daran, dass seine Fraktion die Schulwege-Situation an der Waldschule, insbesondere am Rosenweg/Ziegelstraße, seit Jahren bemängele. "Es gab immer Gründe, da nicht weiter zu gehen", ärgerte sich Wolf. Die geplante Erweiterung der Waldschule beinhalte auch ein Verkehrskonzept für das gesamte Schulumfeld. "Da werden wir nicht wieder nur die direkten Straßen um die Schule ansehen, sondern auch die weitere Zuwege", so Wolf. Renschler sagte in der Sitzung zu, in den weiteren Beratungen auch das Thema Waldschule zu berücksichtigen.

"Der Schulweg aus dem zweiten Bauabschnitt Walldorf-Süd zur Schillerschule und zu den Kindertagesstätten muss so sicher wie möglich gestaltet werden", erklärte auch Paula Glogowski (FDP). Bislang stelle die Querung der Bürgermeister-Willinger-Straße eine potenzielle Gefahr dar, die durch eine Bedarfsampel ausgeräumt werden könnte. "Das Anliegen des Antrags der SPD ist daher aus unserer Sicht berechtigt", so Glogowski.